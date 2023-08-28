От логистических роботов к боевым: Федоров и Brave1 протестировали 25 разработок для фронта

Об этом Фёдоров сообщил в Telegram.

"Проверил в полевых условиях 25 уникальных разработок – от логистических до боевых, от дистанционных турелей (установка для крепления и применения оружия – ред.) до роботов-камикадзе. Уже скоро они помогут военным эффективнее уничтожать врага", - написал Федоров.

Фото: Михаил Федоров

Фото: Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации отметил, что в Украине произошел значительный прогресс на рынке беспилотников - компании масштабируются и активно развиваются.

"Далее мы расширим этот опыт на Армию роботов", – добавил Федоров.

Фото: Михаил Федоров

Фото: Михаил Федоров

Фото: Михаил Федоров

Министр также призвал авторов и инновационных идей или технологических решений, которые могут быть полезными военным, подаваемое заявку на Brave1 .

BRAVE1 – это кластер для развития Defense Tech в Украине, основанный министерством цифровой трансформации, министерством обороны, Генштабом ВСУ, Советом нацбезопасности и обороны, министерством стратегических отраслей и министерством экономики. Он был запущен 26 апреля 2023 года.