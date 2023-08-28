От логистических роботов к боевым: Федоров и Brave1 протестировали 25 разработок для фронта
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и кластер развития оборонных технологий Brave1 протестировали украинских роботов, предназначенных для выполнения задач на фронте
Об этом Фёдоров сообщил в Telegram.
"Проверил в полевых условиях 25 уникальных разработок – от логистических до боевых, от дистанционных турелей (установка для крепления и применения оружия – ред.) до роботов-камикадзе. Уже скоро они помогут военным эффективнее уничтожать врага", - написал Федоров.
Фото: Михаил Федоров
Фото: Михаил Федоров
Министр цифровой трансформации отметил, что в Украине произошел значительный прогресс на рынке беспилотников - компании масштабируются и активно развиваются.
"Далее мы расширим этот опыт на Армию роботов", – добавил Федоров.
Фото: Михаил Федоров
Фото: Михаил Федоров
Фото: Михаил Федоров
Министр также призвал авторов и инновационных идей или технологических решений, которые могут быть полезными военным, подаваемое заявку на Brave1 .
BRAVE1 – это кластер для развития Defense Tech в Украине, основанный министерством цифровой трансформации, министерством обороны, Генштабом ВСУ, Советом нацбезопасности и обороны, министерством стратегических отраслей и министерством экономики. Он был запущен 26 апреля 2023 года.
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Ранее Кабмин одобрил предложение Минстратегпрома, Минобороны и Минцифры по реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов для дронов и боевых частей беспилотных систем.
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