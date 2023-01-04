"От Крыма до Донбасса": Буданов рассказал, когда ждать большого контрнаступления ВСУ
Руководящий ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в марте 2023 года начнется окончательное освобождение оккупированных россиянами территорий Украины
Об этом Буданов заявил в интервью ABC News .
По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны, он ожидает, что "горячими" бои будут в марте 2023 года, а Украина планирует серьезное наступление весной.
"Это освобождение территорий и нанесение окончательных поражений Российской Федерации. Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса. Наша цель, и мы ее достигнем, - это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права", – сказал Буданов.
- 4 января Кирилл Буданов заявил, что в 2023 году удары по военным объектам на территории России продолжатся и будут распространяться дальше в глубь страны-агрессора.
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