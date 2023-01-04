Об этом Буданов заявил в интервью ABC News .

По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны, он ожидает, что "горячими" бои будут в марте 2023 года, а Украина планирует серьезное наступление весной.

"Это освобождение территорий и нанесение окончательных поражений Российской Федерации. Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса. Наша цель, и мы ее достигнем, - это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права", – сказал Буданов.

4 января Кирилл Буданов заявил, что в 2023 году удары по военным объектам на территории России продолжатся и будут распространяться дальше в глубь страны-агрессора.

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