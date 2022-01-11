От коронавируса скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону

Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

По словам президента Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрия Васильева, причиной смерти стал COVID-19.

Анатолий Алябьев выиграл две золотые медали Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде – в индивидуальной гонке и эстафете в составе сборной СССР. Также он выиграл на Играх-1980 бронзу в спринте. На чемпионатах мира Алябьев получил две бронзовые медали – в эстафетах на ЧМ-1981 и ЧМ-1982.

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