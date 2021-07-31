От коронавируса полностью вакцинированы более 2 млн украинцев, - МЗ
Более 2 млн украинцев получили две прививки и полностью вакцинированы от COVID-19
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в facebook.
За сутки 30 июля 2021 против COVID-19 вакцинировано 150 080 человек. Одну дозу получили 88 219 человек, полностью иммунизированы - 61861.
Всего с начала прививочной кампании привито 3525850 человек, из них получили одну дозу - 3525848, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2000356 человек. Всего в Украине проведено 5526204 прививки.
- Напомним, 30 июля Министерство здравоохранения позволило прививать вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech от COVID-19 детей с 12 лет.
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