От королей до мутантов: что посмотреть на выходных

Начало августа не предложило каких-то особых кинохитов. Но еще раз продемонстрируем высшую степень человеческой мудрости – несмотря на все сохранять спокойствие. И выберем свой список фильмов из того, что знаем. И вдруг поймаем себя на мысли, что 4 позиции из 5 на этот раз касаются подростков и взросления, хотя имеют значительно более широкую проблематику и рассчитаны на более широкую аудиторию. Так что традиционная и на этот раз специфическая подборка фильмов на выходные от "Еспресо"

"Короли рэпа"

В кинотеатрах с 3 августа

Новая лента режиссера Мирослава Латика "Короли рэпа", проект которой победил на 11-м конкурсном отборе Госкино, а затем получил государственное финансирование, стал победителем в номинации Monte Visentin на итальянском кинофестивале фильмов для детей и подростков Vvfilmf. Фильм очень ярко напомнит о 90-х всем, кто их пережил. А для тех, кто родился позже, акцентирует внимание: за все в жизни приходится отвечать, малые преступления порождают большие. Причем в такой форме, что в итоге способны разрушить судьбу.

По сюжету Казан (Михаил Дзюба) только что окончил школу в своем селе. Вариантов как дальше строить свою жизнь немало. Однако самый привлекательный, по мнению парня – стать рэпером. Вместе с другом (Антон Вельбой) он пишет тексты и музыку и мечтает о большой сцене. А еще – нуждается в деньгах. Согласившись на скорый заработок, Казан и предвидеть не мог, что соскочить с этого "поезда" будет непросто. Или вообще невозможно.

Свои песни для "Королей рэпа" написали Kalush, Kazka и Krechet, а композитором и саундпродюсером фильма стал украинский музыкант Cepasa.

В главных ролях Михаил Дзюба, Антон Вельбой (WELLBOY), Ирма Витовская, Карина Химчук, Юрий Кулинич, Дмитрий Хомяк, Андрей Борис

"Мег 2: Впадина"

В кинотеатрах с 3 августа

Есть люди, которые жить не могут без ужасов. Так что этот – именно для них. Не уверена, что в этой ленте (которую, как и первый фильм "Мег" (2018), сняли по роману Стива Альтена) следует искать особые глубины, но режиссерские находки – возможно. К примеру, взгляд на мир из пасти акулы, которая готова сожрать очередную жертву. Ну и конечно, Джейсон Стейтем харизматичен, как всегда.

Главный герой фильма Джонас Тейлор посвятил свою жизнь изучению подводного мира. Когда-то он начинал с того, что работал водолазом-спасателем, а ныне возглавляет большую исследовательскую миссию, погружаясь вместе с коллегами глубже, чтобы узнать больше о глубочайших впадинах на океаническом дне. Но однажды он теряет контроль над событиями. Его команда сталкивается с последствиями неуправляемой добычи полезных ископаемых. Противозаконная деятельность жадных до денег добытчиков привела к нарушению тонкого баланса. И теперь человечеству грозит невиданная опасность.

В главных ролях: Джейсон Стейтем, Ву Джинг, Сиенна Гилори, Пейдж Кеннеди, Клифф Кертис, Рон Смуренбург, Серхио Пэрис-Менчета

"Потерянные цветы Элис Харт" (сериал)

На Prime с 4 августа

Семисерийный телевизионный минисериал производства Amazon Studios основан на романе австралийской писательницы Холли Рингленд. Сценарий написала Сара Ламберт Сняла сериал Глендин Айви.

В 9 лет Элис Харт теряет родителей в таинственном пожаре и вынуждена переехать к своей бабушке Джун на цветочную ферму Торнфилд. Там девочку ждет много мрачных тайн о ней и прошлом ее семьи. Кинорассказ охватывает не только время детства Элис, но и превращение ее из девочки в женщину.

Как написала об этой семейной драме, которая происходит на фоне впечатляющего австралийского ландшафта, Нью-Йорк Таймс, "Потерянные цветы Элис Харт" - напоминание о том, что мелодрама может быть не только разновидностью мыльной оперы или социальной критики без юмора, но и утонченной, трогательной и ярко атмосферной и дарить удовольствие не меньше, чем любого иного стиля повествования.

В ролях Сигурни Уивер, Алисия Дебнэм-Кери, Алила Браун, Ашер Кэдди и другие.

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"Псы из резервации" (или "Псяры резервации") 3 сезон

На Hulu со 2 августа

Третий и последний сезон телевизионного сериала о коренных жителях Америки, который создали Стерлин Харджо и Тайка Вайте для FX Productions. Напомним, что это первый сериал, почти все создатели и актеры которого имеют индейские корни.

В сериале говорится о различных проблемах взросления четырех приятелей из индейского поселка в Оклахоме, которое происходит на фоне различных местных социальных проблем. Однако это не мрачная реклама, которая для более широкой аудитории освещает местные проблемы. А шоу с задействованием чувства юмора, дающего чувство не пребывания на уроке, а присутствия при интересном разговоре.

В ролях: Д'Фарао Ун-А-Тай, Девери Джейкобс, Паулина Алексис, Лейн Фектор, Элва Гуэрра, Сара Подемски, Мэтти Кардаропл, Кирк Фокс, Зан Маккларнон

"Подростки-мутанты Черепашки-ниндзя: Погром мутантов"

В кинотеатрах со 2 августа

Знаменитые черепашки уже давно стали всемирно узнаваемым брендом, а потому каждая новинка о них – это всегда гарантированное внимание и популярность. В этом случае лента уже получила высокие рецензии по поводу стиля анимации фильма, озвучки и сценария. Так что просмотр - именно то, что хорошо зайдет в горячую августовскую пору.

Как сообщают в кинотеатре, приключенческая фантастика "Подростки-мутанты Черепашки-ниндзя: Погром мутантов" - это новая история об антропоморфных черепахах, борющихся с преступностью Нью-Йорка. Впервые персонажи появились на страницах комиксов в 1984 году. Кевин Истман и Питер Лэрд планировали высмеивать все стереотипы тогдашних сюжетов. Безумная популярность героев изменила их замысел и они начали серию комиксов, выходивших до 2014 года. Идейным вдохновителем и сценаристом нового фильма стал Сет Роген. Для озвучивания главных героев он пригласил подростков. Ребята записывали свои голоса одновременно, находясь вместе в одном студийном помещении, а не по одному без взаимодействия между собой, как это происходит в большинстве проектов.

Так что "четверо братьев-черепашек когда-то попали в определенную субстанцию, превратившую их в мутантов и наделившую суперсилой. Ребятам надоело скрываться от мира людей в канализации Нью-Йорка и они решили завоевать доверие жителей города, совершая героические поступки".