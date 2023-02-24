Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"России есть, что Китаю предложить взамен. В октябре 2021 года РФ и Китай заключили контракт на производство 30 палубных вертолетов модификации К-52. Китайцам такое оружие нужно, в частности для подготовки к вторжению на Тайвань. В открытых источниках нет прогресса по этому контракту", – отметил он.

По мнению эксперта, Россия "медленно, но верно" ползет к тому, чтобы как минимум поддержать Китай в возможной агрессии по Тайваню.

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"С одной стороны из-за "мирного плана" нет у Китая прямого интереса давать РФ все, что нужно, а с другой - использовать РФ как инструмент, который ослабляет Украину и в теории другие страны Запада китайцам выгодно. Вряд ли Китаю сейчас интересна Россия как сырьевой придаток. Есть первые перспективы, уже можно ожидать, что аналоги "мопедов" китайского производства у россиян будут... Также есть разговоры о том, что Китай готов давать комплектующие к самолетам типа Су, у них есть полторы сотни этих российских самолетов (Су-27, Су -30МКК и Су-35). Учитывая, насколько это не очень хорошие самолеты, вполне возможно, что китайцы готовы все их отдать обратно", - подытожил Киричевский.