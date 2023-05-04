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Обзор

От "Киев за три дня" до "хлопка" над Кремлем: в России все чаще что-то взрывается

Татьяна Яворськая
4 мая, 2023 четверг
16:22
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ПВО на крыше Минобороны России не уберегло Кремль от "хлопка". Ночью 3 мая возле главной башни взорвался беспилотник прямо над куполом здания. Что еще взрывалось в России и в оккупированном Крыму в последние дни - отыскало Еспресо

Администрация российского диктатора заявила, что беспилотники вывели из строя. Впрочем, на видео видно, как летательный аппарат подлетает прямиком к рашистскому триколору и взрывается.

Киев не подтвердил свою причастность к взрывам над Кремлем. О ночном прилете беспилотника над Москвой ничего не знают в пресс-службе президента Украины. В то же время считают, что это не что иное, как нагнетание ситуации перед 9 мая, сообщил для ВВС спикер президента Сергей Никифоров.

"Произошедшее в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая, ожидаемый прием от наших противников".

Заявления россиян об обстрелах населенных пунктов на российско-украинской границе не являются чем-то новым, они начались еще до начала вторжения России в Украину. Это казус белли – повод для развязывания войны одним государством против другого, а также для обострения ситуации или оправдания собственных агрессивных действий. Часто такие сообщения сочтут недостоверными.

Фейерверки над Кремлем

С мая стал знаменательным днем, когда пламя пылало над самим Кремлем. Ночью два беспилотных летательных аппарата атаковали главное здание рашистов.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. Благодаря принятым военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", – говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Жители Москвы в соцсетях писали, что слышали взрывы, видели искры в небе и людей, ходивших с фонариками у кремлевской стены. После инцидента мэр Москвы заявил, что с 3 мая в городе введен запрет на запуск летательных аппаратов.

скриншот с видео

Испугались в России нешуточно. Экс-президент Дмитрий Медведев, сейчас занимающий мелкую должность в российском совбезе, даже предложил убить президента Украины, Владимира Зеленского.

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции", – сказал он.

Сам Владимир Зеленский во время визита в Финляндию отрицал причастность Украины к взрыву дрона над Кремлем.

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву - мы защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого, именно поэтому мы не используем его где-либо. Поэтому мы не атаковали Путина, мы это трибуналу оставим", - сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что вместо придумывания информационных манипуляций России следует вывести войска с международно признанной территории Украины.

Относительно взрыва над Кремлем высказались аналитики Института изучения войны ISW. В институте предположили, что РФ могла сама организовать удар БПЛА, пытаясь донести важность ведения войны против Украины до российской внутренней аудитории, а также создать условия для более широкой социальной мобилизации.

Что еще взрывалось в России в последнее время

Беспокойно было и по другим регионам РФ. 4 мая ночь оказалась тревожной на Кубани. Пожар вспыхнул в резервуаре Ильинского нефтеперерабатывающего завода, который находится в 50 км от резиденции Путина в Геленджике. Работали 48 пожарных и 16 единиц техники. Также этой ночью беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области РФ, расположенный в селе Киселевка.

скриншот с видео

Беспокойно было и по другим регионам РФ. 3 мая в поселке Волна Краснодарского края горела нефтебаза. Пожару был присвоен более высокий ранг сложности. Также резервуар с нефтепродуктами горел в порту Тамани, Краснодарского края. Площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. метров. Как отмечается в СМИ, это одно из мест, где заправляется черноморский флот.

Кроме того, часто взрывы происходят на железной дороге. Так днем ранее, 2 мая, в Брянщине из-за подрыва железнодорожного пути сошли с рельсов локомотив и 20 вагонов грузового поезда. Происшествие случилось на перегоне Снежецкой – Белые Берега в Брянской области. Движение на участке было приостановлено. Россияне заявляли, что сработало неустановленное взрывное устройство.

1 мая на перегоне Расуха - Унеча тоже сошел поезд с 60 вагонами, загруженными нефтепродуктами и строительными материалами. Авария произошла в результате детонации взрывчатки, произошел пожар.

Военные объекты России в Крыму как цели для испытания украинского оружия

Регулярные "бабахи" отбывают и во временно оккупированном Крыму. 29 апреля произошел пожар на нефтебазе в Севастополе. Причина – из-за вероятного попадания беспилотника. Еще раньше, 8 апреля также был слышен сильный взрыв, похожий на артиллерийский выстрел. Начиная с августа 2022 года, в Крыму громкие взрывы слышны регулярно. оккупанты убеждают, что это они стреляют по украинским беспилотникам.

пожежа на нафтобазі в Севастополі пожар на нефтебазе в Севастополе, скриншот с видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что некоторые взрывы на территории аннексированного Крыма могут быть связаны с испытаниями новых образцов вооружения.

Ежедневно и все больше в Крыму ощущается большая степень тревожности. Военные вместе с семьями массово пытаются эвакуироваться.

Как сообщали в Вооруженных силах Украины – это одно из звеньев подготовки к наступательным действиям ВСУ. Когда в начале полномасштабного вторжения россияне были убеждены, что у них "вторая армия мира", то уже сейчас испытывают реальную угрозу.

Можем долететь и до Урала

Военные эксперты предполагают, что столь ярких акций на территории России и временно оккупированного Крыма будет еще больше. В Украине появляется флот беспилотников с дальностью полета более 3000 км, рассказал полковник запаса ВСУ военный эксперт Роман Свитан. Он добавил, что наши беспилотники уже работают на территории России.

"В последнее время мы видим работу Укроборонпрома и волонтеров, собирающих донаты. Были закуплены средства дальнобойного поражения. И это говорит о том, что у нас действительно появляется большой флот беспилотников с дальностью полета более 3000 км в зависимости от тактико-технических данных", – заметил Свитан.

Этими беспилотниками мы можем добраться и до Кольского полуострова, и практически до Урала.

"Возможно, пока небольшими средствами поражения, но правильно исполненными ударами. Например, как это было сделано недавно в районе оккупированного Севастополя. Наши беспилотники уже работали и по территории РФ. Мы видим много взрывов на территории России, к тем военным объектам можно добраться только с воздуха", - объяснял он.

Україна дрон, ЗСУ фото: gettyimages

Украинская сторона отказывалась подтверждать или опровергать причастность к инцидентам. В нашей СНБО неоднократно заявляли, что не знают, "кто это озорничает". Алексей Данилов объяснил, что "если они считают, что будут находиться в каком-то покое, а нас будут держать в напряжении, то они глубоко ошибаются. Поверьте, и Москва, и Санкт-Петербург, они ведь не зря на крыши поставили все эти железки" (системы ПВО - ред.). Это им точно не поможет", - подчеркнул Данилов.

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