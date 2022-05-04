От химии до трехлитровых банок: оккупанты открыли в Мариуполе магазин с краденым у украинцев имуществом

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



"В Талаковке в Мариуполе открылся магазин под контролем оккупантов. Это ассортимент товара на полках. Но интересно другое - это все было украдено со склада в доме одного мариупольского предпринимателя. Тик-ток кадыровцами", - написал он.



По его словам, около 28 марта кадыровцы ворвались в дом и склад предпринимателя и вытащили оттуда все: от бытовой химии на $9 тыс. со склада до пустых трехлитровых банок для консервации.



После грабежа оккупанты расстреляли дом из БТР.



"Теперь товар в продаже. Под "крышей" оккупантов. Снова вся суть российской тик-ток-армии - грабь и снимай видосики боев с пустыми окнами", - добавил Андрющенко.

Заместитель городского головы Днепра сообщил, что оккупанты украли корм для животных из Экопарка. Они вынесли морковь, свеклу и капусту, заготовленные для животных.