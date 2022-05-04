От химии до трехлитровых банок: оккупанты открыли в Мариуполе магазин с краденым у украинцев имуществом
В Мариуполе в селе городского типа Талаковка открылся магазин под контролем оккупантов, где продают товары, похищенные с украинского склада
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В Талаковке в Мариуполе открылся магазин под контролем оккупантов. Это ассортимент товара на полках. Но интересно другое - это все было украдено со склада в доме одного мариупольского предпринимателя. Тик-ток кадыровцами", - написал он.
По его словам, около 28 марта кадыровцы ворвались в дом и склад предпринимателя и вытащили оттуда все: от бытовой химии на $9 тыс. со склада до пустых трехлитровых банок для консервации.
После грабежа оккупанты расстреляли дом из БТР.
"Теперь товар в продаже. Под "крышей" оккупантов. Снова вся суть российской тик-ток-армии - грабь и снимай видосики боев с пустыми окнами", - добавил Андрющенко.
- Заместитель городского головы Днепра сообщил, что оккупанты украли корм для животных из Экопарка. Они вынесли морковь, свеклу и капусту, заготовленные для животных.
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