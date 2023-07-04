От Кабмина требуют оставить в кинотеатрах украинский дубляж – петиция
На сайте Кабинета Министров Украины появилась петиция, в которой украинцы требуют оставить в кинотеатрах украинский дубляж, поскольку он способствует украинизации
Соответствующая петиция опубликована на сайте Кабмина.
Автор петиции Максим Левенец ссылается на статью 9, пункт 4, законопроект №9432 о применении английского языка в Украине. Согласно ему фильмы, оригинальным языком которых является английский, будут демонстрироваться в кинотеатрах на оригинальном языке с украинскими субтитрами. Левенец просит пересмотреть этот пункт и внести изменения в законопроект.
"Украинский дубляж, кроме того, что имеет много фанатов, выполняет важную функцию - способствует украинизации. В отсутствие украинского дубляжа, украинский зритель может пойти смотреть фильм в русском дубляже (при цифровом релизе)", - подчеркнул автор петиции.
Он предлагает не ликвидировать украинский дубляж, а увеличить количество сеансов фильмов в оригинале с субтитрами, чтобы люди имели выбор.
- 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что правительство готовит законопроект, направленный на признание английского языка как международного языка общения, и разрабатывает решения для доступности его изучения.
- 28 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о применении английского языка в Украине. Документ определяет английский как язык международного общения в стране и способствует его изучению. Законопроект предусматривает расширение сфер применения английского и увеличение доли фильмов на языке оригинала с украинскими субтитрами.
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