Соответствующая петиция опубликована на сайте Кабмина.

Автор петиции Максим Левенец ссылается на статью 9, пункт 4, законопроект №9432 о применении английского языка в Украине. Согласно ему фильмы, оригинальным языком которых является английский, будут демонстрироваться в кинотеатрах на оригинальном языке с украинскими субтитрами. Левенец просит пересмотреть этот пункт и внести изменения в законопроект.

"Украинский дубляж, кроме того, что имеет много фанатов, выполняет важную функцию - способствует украинизации. В отсутствие украинского дубляжа, украинский зритель может пойти смотреть фильм в русском дубляже (при цифровом релизе)", - подчеркнул автор петиции.

Он предлагает не ликвидировать украинский дубляж, а увеличить количество сеансов фильмов в оригинале с субтитрами, чтобы люди имели выбор.