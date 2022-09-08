Об этом Владимир Зеленскийнаписал в Twitter.

"С глубокой скорбью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования Королевской Семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами", - написал Зеленский.

8 сентября на 96 году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II, по продолжительности пребывания на троне действующая представительница британской монархии превзошла всех своих предшественников.