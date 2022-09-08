От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования, - Зеленский о смерти Елизаветы II
Президент Украины скорбит вместе с британским народом
Об этом Владимир Зеленскийнаписал в Twitter.
"С глубокой скорбью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования Королевской Семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами", - написал Зеленский.
- 8 сентября на 96 году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II, по продолжительности пребывания на троне действующая представительница британской монархии превзошла всех своих предшественников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 39.35Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное