Об этом сообщил член совета директоров Союза украинских предпринимателей и владелец швейного бизнеса Александр Соколовский.

"Хочу предупредить всех украинских швейников. А возможно, не только швейников, но и других производителей, производящих нужную для ВСУ продукцию. Одно из небольших предприятий нашей отрасли получило письмо а-ля от депутата Алексея Устенко. В нем в ультимативной форме требуют сшить 5000 (!!!) комплектов зимнего снаряжения для ВСУ. Чтобы вы понимали, только утепленные зимние куртки в таком количестве составляют около 15 млн грн в себестоимости", - написал Александр Соколовский.

По его словам, письмо обнародовали во внутреннем чате Укрлегпрома, все испугались, многие даже поверили.

"Я сразу позвонил Алексею. Оказалось, что он даже не догадывается, что от его имени, и даже со штампом аппарата ВР пошло (или пошли, потому что, возможно, оно не единственное) это "письмо счастья". Он уже связался с предприятием, уточнив детали квитанции и уже пишет заявление в национальную полицию, - говорит Александр Соколовский. - Скорее всего, это мошенники пытаются ощипать предприятия и отжать под видом неотложных государственных военных нужд такую остродефицитную продукцию, как зимняя форма, которая потом легко реализуется за кэш, но не исключаю, что это может быть часть вражеского ИПСО! Представьте, если бы бизнесмен получил такое письмо, не разобравшись с отправителем, отправлял ли он такое письмо, вынес его в паблик. Оттуда пост начнут разгонять Z-пропагандисты с историями, как в Украине власть грабит производителей и угрожает им!"

Бизнесмен просит предпринимателей, которые сталкивались с подобными требованиями, сообщать ему и не вестись на провокации.

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