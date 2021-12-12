От имени премьера Индии хакеры "признали" биткойн
В ночь с 11 на 12 декабря 2021 года неизвестные на время получили доступ к твиттеру главы индийского правительства Нарендры Моди
Подробности приводит Indian Express.
От имени Моди, как следствие, появился твит о якобы официальном принятии Индией биткойна как законного платежного средства. И о том, что правительство якобы закупило 500 биткойнов для "распространения" среди "всех граждан" страны.
Доступ офиса премьера к странице Нарендры Моди был возобновлен в течение часа.
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