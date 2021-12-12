От имени премьера Индии хакеры "признали" биткойн

Подробности приводит Indian Express.



От имени Моди, как следствие, появился твит о якобы официальном принятии Индией биткойна как законного платежного средства. И о том, что правительство якобы закупило 500 биткойнов для "распространения" среди "всех граждан" страны.



Доступ офиса премьера к странице Нарендры Моди был возобновлен в течение часа.





