От Германии, прежде всего, ожидаем отказ от покупки российских энергоносителей, — нардеп Ростислав Павленко
Павленко подчеркнул, что таким образом россия ежедневно получает полмиллиарда долларов от европейских стран, которые де-факто идут на ведение войны против Украины
"То, что немцы уже планируют отказаться от российских энергоносителей – это очень положительно. Вопрос только когда", – сказал он в эфире Espreso TV.
Читайте также: Орки находят людей в подвалах Мариуполя, предлагают им деньги, лишь бы они перешли на сторону Ростова, — экс-глава Мангусской РГА
Павленко добавил: "Многие западные политики очень долго шли к пониманию реалий, к оказанию помощи Украине. Даже та помощь, которая оказывается сейчас, еще несколько месяцев назад была немыслимой. Поэтому важно нажимать на европейских политиков всеми возможными способами действовать уже и сейчас".
Читайте также: Мы призываем земляков в Крыму лучше выбирать арест, чем войну против своего народа, - член Меджлиса крымскотатарского народа
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.18
- Актуальное
- Важное