"От этой тройки будет зависеть решение многих проблем": Кулеба рассказал о закулисье встреч Зеленского, Гутерреша и Эрдогана
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о закулисье встреч Зеленского, Гутерреша и Эрдогана
Об этом информирует в фейсбуке министр иностранных дел Дмитрий Кулеба .
"Подозреваю, что по завершении этой войны от скоординированности и решений этой тройки будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем. Между ними есть взаимопонимание - это главное", - сказал министр иностранных дел.
Президенты и Генеральный секретарь обсудили – зерновой коридор, Запорожскую АЭС, освобождение пленных: "договорились кто, что делает дальше".
"Очень импонирует личная вовлеченность и Эрдогана, и Гутерреша – неформально подходят, не поверхностно. Действительно искренне сопереживают и хотят решать проблемы", – добавил Кулеба.
- 16 августа стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерреш на этой неделе прибудет во Львов и Одессу, встретится с президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам спикера, во время встречи с Зеленским Гутерреш обсудит ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического разрешения войны с Россией.
- Трехсторонняя встреча началась после двусторонней встречи Зеленского и Эрдогана. Владимир Зеленский встретился с президентом Турции в 14:40 по местному времени во дворце Потоцких.
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