"От этого зависит, будет ли убивать Россия дальше наших детей, женщин и родителей": Данилов обратился к Западу за боевыми самолетами и средствами ПВО

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Еспресо.TV .



"Одним из базовых расчетов кремля при разработке плана "Барбаросса-2022" было убеждение в традиционной вялости и растерянности Запада, в его оппонировании наглости московии. Запад всем своим поведением, начиная с 2007 года, демонстрировал бесконечную готовность прогибаться ритуальные "беспокойства" за газ и нефть, за возможность получить коррупционную синекуру в газпроме, за спокойную и сытую жизнь... И так было до 2022 года, казалось, так будет и в дальнейшем, но после 24 февраля для россии все сразу пошло не за планом. Мероприятие проснулось, когда оказалось на грани потери всего того, что составляет его сущность: ценности, мораль и принципы", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, мир сплотился вокруг Украины, и линия между светом и тьмой пролегла по линиям украинских окопов.

"Мы благодарны всем за каждый патрон, голос в защиту нашего государства и каждое слово в нашу поддержку", - отметил Данилов.

Он также поблагодарил британских, канадских и нидерландских друзей за последнюю инициативу по созданию Международной группы поддержки Украины.



Кроме того, секретарь СНБО призвал международных партнеров и НАТО предоставить Украине боевую авиацию и средства ПВО, если те не могут закрыть небо над Украиной.



"Именно сейчас, в этот момент, в этот день, в эту минуту, мы нуждаемся в максимально скорой и практической помощи, от оказания которой зависит украинская победа и не проигрыш Запада, это вопрос защиты украинского неба – передача боевой авиации и средств ПВО. От этого зависит , будет ли россия дальше убивать наших детей и женщин, наших родителей и пожилых людей. Или невинно убитые, как ангелы своими крыльями, закроют наше небо? Но как тогда будет чувствовать себя весь остальной мир?! Если НАТО не хочет или не может "закрыть небо" над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок и обратился к странам-партнерам с требованием закрыть небо над Украиной.

Идут тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с применением высокоточного оружия.