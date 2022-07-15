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Эксклюзив

"От этого не умирают, это определенное уходящее состояние": травмотерапевт назвала способы преодоления панических атак

15 июля, 2022 пятница
18:00
Здоровье

Травмотерапевт, ЭМДР терапевт, координатор кризисной психологической службы города Львова Оксана Наконечная рассказала о паническом страхе и о том, как справиться с паническими атаками

Об этом госпожа Наконечная рассказала в эксклюзивном интервью Эспрессо.

Травмотерапевт отметила, что страх, особенно в нынешних реалиях, – это нормальная реакция, которая сигналит об опасности и которой не стоит избавляться. По ее словам, страх становится тогда проблемой, когда перерастает в панику. Тогда уже возникает вопрос о его регулировании.

Она также отметила, что панические атаки – внезапные приступы острого страха – могут сопровождать посттравматическое состояние и ПТСР, однако это не отдельное расстройство, а лишь симптом.

"В панических атаках важно понимать, что от них не умирают, это определенное уходящее состояние, которое длится определенное время и проходит. Стоит натренировать антистрессовый навык дыхания. Или же иметь под руками что-то. Что-то, что вы можете подержать в руках и перебирать пальцами. Через телесные раздражители можно возвращать себя в реальность. Или иметь при себе какие-то эфирные масла, через которые тоже можно возвращаться в реальность", - отметила Наконечная.

Она также рассказала о самых распространенных техниках преодоления приступа панического страха и о тонкостях их применения на практике.

"Задача такова: человек из состояния панической атаки, когда он вылетает в немного другое состояние, нужно, чтобы он вернулся обратно в тело, в свою реальность. То есть, все, что касается телесных практик, все это хорошо. Антистрессовое дыхание – это самое распространенная практика 3 на 6, или 4 на 8 - так ее называют. Это когда вдох короче в два раза чем выдох. Волшебное дыхание. Но такие вещи надо натренировать Такие упражнения нужно пробовать и натренировать еще без панических атак, когда вы, условно говоря , в нормальном состоянии", - сказала она.

Наконечная также отметила, что стоит тренировать свое тело для того, когда уже будет проблема, когда возникнет острое состояние, чтобы этот навык был в распоряжении.

"Я рекомендую, когда показываю антистрессовое дыхание, в течение дня, идеально каждый час, несколько минут подышать, натренировать свой организм, чтобы он привык к антистрессовому дыханию", - отметила травмотерапевт.

"Лучше всего, когда носом вдыхаем, а выдыхаем ртом. Не очень глубокий вдох, чтобы не было гипервентиляции кислородом, чтобы не закружилась голова, и выдох медленный, не быстрый, как будто мы спускаем воздушный шарик и так до конца выдыхаем весь воздух. Нужно хотя бы 10 раз вот так подряд подышать.Можно еще присоединять к этому дыханию счет от 10 до нуля.Например, вдох-выдох-10, вдох-выдох-9, вдох-выдох-8.Пока дойдете до нуля.Что еще дает? Мозг это воспринимает как уменьшение.Нашему мозгу не имеет значения, реально ли, это символично.Он воспринимает: 10, 9, 8… Он слышит – меньше, меньше… Дыхание должно быть углублено, потому что в стрессе у нас поверхностное дыхание. мы его усугубляем, замедляем, это влияет на наши телесные реакции, наше телесное состояние, расслабление, давление уменьшается. И соответственно через тело мы влияем на свое эмоциональное состояние".

  • Оксана Наконечная, травмотерапевт, ЭМДР терапевт, координатор кризисной психологической службы города Львова рассказала о важности поддержки психологического здоровья, поделилась рецептами, как выжить в Украине во время войны и не сойти с ума, о признаках и лечении ПТСР, депрессии, хронического стресса, панические атаки и как найти своего психолога

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