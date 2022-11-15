Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции в Facebook .

Так, по словам замминистра юстиции Ирины Мудрой, теперь страны, в которых находятся арестованные активы агрессора, смогут дать старт международному компенсационному механизму.

"Страны, в которых находятся арестованные активы РФ, имеют теперь юридически обоснованное решение и смогут перейти от дискуссий к действиям по старту работы международного компенсационного механизма. Украина предложит им заключить международный Договор о привлечении РФ к ответственности и возмещении ущерба, причиненного агрессией России", - цитирует ведомство Мудру.

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании механизма компенсации Россией ущерба, нанесенного Украине. В Кремле эту резолюцию назвали способом ограбить Россию.

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