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От действий ВСУ в Харьковской области пострадало около 100 мобилизованных врагом "зеков", еще 80 самовольно оставили позиции, — Генштаб

4 июня, 2023 воскресенье
19:00
Война с Россией

Генштаб сообщает, что на временно оккупированную часть Харьковщины за неделю прибыло 500 мобилизованных "зеков", из которых ВСУ уничтожили около 100 человек, еще 80 самовольно оставили позиции

Об этом говорится в вечерней сводке за 4 июня.

Мобилизированные прибыли для усиления одного из вражеских подразделений.

"После нанесения огневого поражения Силами обороны Украины по позициям противника, около 100 человек из числа новоприбывшего подкрепления получили ранения различной степени тяжести, в том числе и не совместимые с жизнью. Также, после этого события около 80 человек самовольно покинули свои позиции", - говорится в сообщении.

Авиация ВСУ за день нанесла 10 авиаударов по районам скопления врага

Также был уничтожен один вражеский разведывательный БПЛА.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

В течение дня враг нанес 7 ракетных и 25 авиаударов по территории Украины

Также, противник совершил около 20 обстрелов из РСЗО.

Сегодня ночью россияне применили крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131". По уточненной информации Генштаба, ВСУ уничтожили 4 из 6 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 6 из 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 23 атаки, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

В других направлениях ситуация такова:

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Эти сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через ДК Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области, также нанес ракетный удар в районе Волчанск и авиационных ударов в районах Ивашки, Огирцево, Гатище Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Шевченково, Бруски, Александровка, Садки, Басовка, Грабовское Сумской области, а также Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Караическое, Бударки и Чугунов .
  • На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголовке, Новомлинску, Довгенькое, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестове Харьковской области и Новоселовской Луганской области.
  • В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Ивановского, удачи не имел. Нанес авиационные удары в районах Васютинское, Торецк, Северное Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.
  • На Марьинском направлении этих суток противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако, наши защитники отразили все 16 атак противника. В то же время, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта Марьинка. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Марьинка, Победа Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией боевого столкновения, в том числе: Угледар, Пречистовка и Новоукраинка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Берислав, Веселое Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области; Казацкое, Тягинка, Ивановка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В ночь на воскресенье, 4 июня, российская армия атаковала Украину ракетами, запущенными из района Каспия стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, и БПЛА.

Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
Харковщина
потери окуппантов
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