От действий Госаудитслужбы в первую очередь пострадает армия
У аудиторов осталось пространство, чтобы манипулировать уголовными делами и делать так, чтобы отдельные компании не могли нормально работать
Госаудитслужба, которая всю прибыль поставщиков Минобороны расценила как "убытки государства", может продолжить оказывать давление на отдельные предприятия.
То, что не урегулировано, оставляет простор для манипуляций. Те полтора года, о которых есть выводы госаудита, остались вне регулирования. Осталось пространство для того, чтобы манипулировать уголовными делами и делать так, чтобы отдельные компании не могли нормально работать.
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Какими бы прозрачными мы ни сделали условия выхода на торги, если будут гоняться за поставщиками с уголовными производствами, то немного будет желающих работать с Минобороны.
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От этих действий Госаудитслужбы в первую очередь пострадает армия. Мой конечный бенефициар сейчас находится в окопе. Мы должны думать прежде всего о тех, кто на фронте, и о том всем ли и вовремя они обеспечены.
Об авторе. Дана Яровая, волонтер, член Антикоррупционного совета МОУ
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