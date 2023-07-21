Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение От действий Госаудитслужбы в первую очередь пострадает армия
OPINION

От действий Госаудитслужбы в первую очередь пострадает армия

Дана Яровая
21 июля, 2023 пятница
13:07
Мнение

У аудиторов осталось пространство, чтобы манипулировать уголовными делами и делать так, чтобы отдельные компании не могли нормально работать

Госаудитслужба, которая всю прибыль поставщиков Минобороны расценила как "убытки государства", может продолжить оказывать давление на отдельные предприятия.

То, что не урегулировано, оставляет простор для манипуляций. Те полтора года, о которых есть выводы госаудита, остались вне регулирования. Осталось пространство для того, чтобы манипулировать уголовными делами и делать так, чтобы отдельные компании не могли нормально работать.

Читайте также: У меня ощущение, что ломаю шею гидры...

Какими бы прозрачными мы ни сделали условия выхода на торги, если будут гоняться за поставщиками с уголовными производствами, то немного будет желающих работать с Минобороны.

Читайте также: Новый сезон культового сериала "Закупки министерства обороны"

От этих действий Госаудитслужбы в первую очередь пострадает армия. Мой конечный бенефициар сейчас находится в окопе. Мы должны думать прежде всего о тех, кто на фронте, и о том всем ли и вовремя они обеспечены.

Об авторе. Дана Яровая, волонтер, член Антикоррупционного совета МОУ

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
военные силы Украины
Война с Россией
Читайте также:
ПВК Вагнера
20 июля, 2023 четверг
В Беларуси произошло столкновение между ЧВК Вагнера и пограничниками, - ЦНС
Зброя зі США до України приходить швидше, ніж посилка у мирні часи
21 июля, 2023 пятница
В Пентагоне рассказали, как боролись с похищением западного оружия в Украине
Жозеп Боррель
20 июля, 2023 четверг
"Выход один – увеличить военную поддержку Украины": Боррель рассказал, как ЕС ответит на угрозы РФ обстреливать суда с зерном
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.64
    Покупка 36.64
    Продажа 37.32
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
21 июля
13:08
Обновлено
Россия атаковала Одесщину ракетами: поврежден важный объект инфраструктуры
12:47
Сколько стоит открыть спортивный центр во Львове
12:43
В Польше разбился разведывательный беспилотник, принадлежавший армии США
12:35
Пытался продать трофейное оружие РФ криминалитету: в Херсонской области у мужчины изъяли арсенал
12:17
Польша переместит войска на восток страны из-за возможных угроз со стороны ПВК Вагнера в Беларуси
12:10
Сбой на границе с Венгрией задержал вагоны Киев-Вена: Укрзализныця готовит изменения к расписанию
12:07
Десять танков Leopard, пулеметы, артснаряды: Германия объявила новый пакет помощи Украине
12:05
Деньги
За июнь украинцы задонатили на ВСУ рекордные 2,4 млрд. грн
11:57
OPINION
За что воюем?
11:54
Новая Зеландия ввела санкции против 17 компаний и 6 граждан РФ и Белоруссии
11:41
В Киевсовете рассказали, что мешает установить мобильные укрытия в столице
11:36
Четыре человека, задержанные в апреле во время стычек возле Лавры, будут судить за хулиганство
11:29
газ
"Закачали газа больше, чем предполагалось": в Нафтогазе рассказали о подготовке к зиме
11:21
Российские ВМС заявили, что провели военные учения с боевой стрельбой в Черном море после выхода из "зернового соглашения"
11:21
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Можем сдерживать пехоту и легкую технику противника: Згурец объяснил, в чем преимущество кассетных боеприпасов
11:19
Вадим Пристайко
Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Пристайко
11:11
В Украине снизилось потребление электроэнергии: названа причина
11:09
ВСУ с декабря 2022-го не получили ни одной мины по контракту Минобороны почти на 1,4 млрд грн, - УП
11:07
Песня о надежде и с отсылкой на "Зорі запалали": "Без обмежень" выпустил новый сингл "Дым"
11:02
Обновлено
Военные зафиксировали проникновение российских ДРГ на границы Черниговщины и Сумщины
11:00
Интервью
Представитель ГУР Юсов: об иранских баллистических ракетах, философии украинского сопротивления и путинских "консервах". Вторая часть
10:44
За несколько месяцев на войне в Украине погибли до 20 тысяч вагнеровцев, - разведка Британии
10:39
В Воздушных силах объяснили, почему ПВО нельзя поставить подальше от населенных пунктов
10:35
Китай может предоставлять военное оборудование России для войны против Украины, - советник Макрона
10:29
Курс валют в Украине: цены на доллар и евро 21 июля
10:25
Обзор
Российская элита начинает сомневаться в адекватности Путина и продвижении ВСУ благодаря кассетным бомбам. Акценты мировых СМИ 21 июля
10:22
Российская армия за сутки обстреляла 9 регионов Украины: 7 человек погибли, 10 ранены
10:17
Эксклюзив
В Донецкой области продолжаются бои за Старомайорское, ВСУ пытаются продвигаться в сторону Волновахи, - военнослужащий Войтко
10:16
СБУ задержала жителя Николаева, который во время оккупации инсценировал расстрелы односельчан
10:05
OPINION
Лидеры БРИКС избрали свои интересы, отбросив Россию
09:59
оружие
Полиция Финляндии заподозрила ультраправых в террористическом сговоре: якобы напечатали 3D-оружие для "расовой войны"
09:36
ВСУ имели успех и закрепляются на направлениях Новодаровка - Приютное, Новоданиловка - Вербовое и Роботино.
09:34
Эксклюзив
Вражеские ДРГ заходят на 4–5 км и устраивают засады, сейчас здесь фронт малой интенсивности, - политолог Бобиренко о ситуации в Сумской области
09:30
Эксклюзив
Контрнаступление Украины продолжается на поле боя, в дипломатии, экономике и информационной сфере, – представитель ГУР Юсов
09:11
Обновлено
РФ четвертый раз за неделю атаковала Одесщину: двое раненых, уничтожено 120 тонн агропродукции
08:57
На фото человек, работающий за компьютером
Северокорейские хакеры атаковали американскую ИТ-компанию, чтобы украсть криптовалюту
08:47
Эксклюзив
Армия РФ депортирует население из подтопленного левобережья Херсонщины во временно оккупированный Крым, - волонтер
08:39
В Венгрии заявили, что будут выступать против создания фонда для поддержки украинских военных на €20 млрд
08:36
Россия страдает от значительных структурных недостатков, которые скрываются за обороной - глава ЦРУ Бернс
08:30
Обновлено
Силы обороны ликвидировали 680 россиян, 15 боевых бронемашин и 5 крылатых ракет за сутки
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV