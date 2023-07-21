Госаудитслужба, которая всю прибыль поставщиков Минобороны расценила как "убытки государства", может продолжить оказывать давление на отдельные предприятия.

То, что не урегулировано, оставляет простор для манипуляций. Те полтора года, о которых есть выводы госаудита, остались вне регулирования. Осталось пространство для того, чтобы манипулировать уголовными делами и делать так, чтобы отдельные компании не могли нормально работать.

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Какими бы прозрачными мы ни сделали условия выхода на торги, если будут гоняться за поставщиками с уголовными производствами, то немного будет желающих работать с Минобороны.

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От этих действий Госаудитслужбы в первую очередь пострадает армия. Мой конечный бенефициар сейчас находится в окопе. Мы должны думать прежде всего о тех, кто на фронте, и о том всем ли и вовремя они обеспечены.

Об авторе. Дана Яровая, волонтер, член Антикоррупционного совета МОУ

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