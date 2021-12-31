От COVID-19 в Украине за сутки умерло 209 человек, 7029 - заразились

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 30 декабря было зарегистрировано 7029 новых случаев COVID-19 (в том числе 404 ребенка и 185 медработников), 8609 пациентов выздоровели, 209 человек умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1179;

Винницкая область – 266;

Волынская область – 104;

Днепропетровская область – 187;

Донецкая область – 362;

Житомирская область – 205;

Закарпатская область – 176;

Запорожская область – 225;

Ивано-Франковская область – 303;

Киевская область – 266;

Кировоградская область – 53;

Луганская область – 55;

Львовская область – 487;

Николаевская область – 167;

Одесская область – 595;

Полтавская область – 486;

Ровенская область – 206;

Сумская область – 218;

Тернопольская область – 200;

Харьковская область – 236;

Херсонская область – 55;

Хмельницкая область – 261;

Черкасская область – 299;

Черновицкая область – 155;

Черниговская область – 283.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.