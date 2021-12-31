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От COVID-19 в Украине за сутки умерло 209 человек, 7029 - заразились

31 декабря, 2021 пятница
08:59
Общество штамм коронавируса

По состоянию на утро 31 декабря в Украине зафиксировано 3 667 649 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 95 899 - летальные, 3 468 858 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

За сутки 30 декабря было зарегистрировано 7029 новых случаев COVID-19 (в том числе 404 ребенка и 185 медработников), 8609 пациентов выздоровели, 209 человек умерли.

В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев – 1179;
  • Винницкая область – 266;
  • Волынская область – 104;
  • Днепропетровская область – 187;
  • Донецкая область – 362;
  • Житомирская область – 205;
  • Закарпатская область – 176;
  • Запорожская область – 225;
  • Ивано-Франковская область – 303;
  • Киевская область – 266;
  • Кировоградская область – 53;
  • Луганская область – 55;
  • Львовская область – 487;
  • Николаевская область – 167;
  • Одесская область – 595;
  • Полтавская область – 486;
  • Ровенская область – 206;
  • Сумская область – 218;
  • Тернопольская область – 200;
  • Харьковская область – 236;
  • Херсонская область – 55;
  • Хмельницкая область – 261;
  • Черкасская область – 299;
  • Черновицкая область – 155;
  • Черниговская область – 283.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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