От COVID-19 в Украине за сутки умерло 209 человек, 7029 - заразились
По состоянию на утро 31 декабря в Украине зафиксировано 3 667 649 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 95 899 - летальные, 3 468 858 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 30 декабря было зарегистрировано 7029 новых случаев COVID-19 (в том числе 404 ребенка и 185 медработников), 8609 пациентов выздоровели, 209 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1179;
- Винницкая область – 266;
- Волынская область – 104;
- Днепропетровская область – 187;
- Донецкая область – 362;
- Житомирская область – 205;
- Закарпатская область – 176;
- Запорожская область – 225;
- Ивано-Франковская область – 303;
- Киевская область – 266;
- Кировоградская область – 53;
- Луганская область – 55;
- Львовская область – 487;
- Николаевская область – 167;
- Одесская область – 595;
- Полтавская область – 486;
- Ровенская область – 206;
- Сумская область – 218;
- Тернопольская область – 200;
- Харьковская область – 236;
- Херсонская область – 55;
- Хмельницкая область – 261;
- Черкасская область – 299;
- Черновицкая область – 155;
- Черниговская область – 283.
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