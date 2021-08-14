От COVID-19 в Чехии привиты 20% подростков

В Министерстве образования и Министерстве здравоохранения решили, что детям, которые прошли полную вакцинацию, не надо будет проходить в школах тестирование на COVID-19 в начале сентября, передает Еспресо.TV .



В приемных педиатров стало возможным заказать вакцины всего несколько дней назад.



"Для детей предназначена вакцина Moderna. Вакцины Pfizer/BioNTech детям можно вводить, они, как правило, распространяются в центрах вакцинации", - говорится в сегодняшнем сообщении Радио Прага.



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В прошлую пятницу Министерство здравоохранения подписало новое соглашение с компанией Avenier, дистрибьютором вакцин от AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.



Количество подростков, ожидающих прививки, составляет 23 700 человек.



Каждый педиатр должен заказывать не менее 50 доз.



Провакцинироваться можно как у своего педиатра, так и в центрах вакцинации.



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