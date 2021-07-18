От COVID-19 погибает больше американцев, чем от оружия, гриппа и ДТП вместе взятых, - Bloomberg
Несмотря на массовую вакцинацию, от коронавируса все еще погибает больше американцев, чем от огнестрельного оружия, гриппа и ДТП вместе взятых
Об этом сообщает Bloomberg .
По подсчетам издания, несмотря на то, что более половины населения США привито от коронавируса, инфекция все еще занимает больше жизней, чем огнестрельное оружие, автомобильные аварии и грипп вместе взятые.
Об этом свидетельствуют данные центров по контролю за заболеваниями Университета Джонса Хопкинса и Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Отмечается, что массовая вакцинация существенно улучшила ситуацию. Если в январе от COVID-19 ежедневно умирало более 3 тыс. человек, то в июне - в среднем по 337 человек в сутки. И если в начале года коронавирус был главной причиной смертности в США, опережая традиционных лидеров - сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, то в июне он откатился на третье место в рейтинге причин смерти американцев.
При этом, согласно усредненным историческим данным о количестве смертей от огнестрельных ранений, ДТП и вируса гриппа, ежедневно от них в США в сумме погибает 306 человек - все еще меньше, чем от COVID-19.
Для своих расчетов Bloomberg принимал средний показатель смертности от гриппа в период с 2010 по 2020 год, а для всех остальных причин смерти, кроме COVID-19, данные по 2019 год.
- Напомним, 14 июля Всемирная организация здравоохранения сообщила, что мир находится на раннем этапе третьей волны, а смертность от COVID-19 растет .
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