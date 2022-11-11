"От чистого сердца": на Юге Украины оккупанты оставляют взрывчатку с циничными надписями
На южном направлении саперы обезвредили несколько взрывных устройств с сообщениями от захватчиков
Об этом сообщает Генштаб ВСУ со ссылкой на пресс-службу 61-й отдельной пехотной Степной бригады.
Покидая позиции на Юге Украины, российские захватчики устанавливают мины-ловушки с надписями "с любовью из России" и "от чистого сердца".
"Коварство и низость захватчиков не имеют предела. Им абсолютно безразлично, что в дома, которые они заминировали, будут возвращаться мирные украинцы, часто с детьми", - утверждают в Генштабе.
Сообщается, что саперы уничтожили взрывчатку.
"Но наши саперы - одни из лучших в мире, хорошо знают свое дело, но неустанно обезвреживают смертельно опасные "сюрпризы" российских террористов", - отмечают коммуникационщики 61-й отдельной пехотной бригады Степи.
- Напомним, что ГСЧС создало информационные материалы о наиболее распространенных взрывоопасных устройствах, которые оставляют оккупанты. Как их распознать и что делать в случае, если наткнуться на них – в тексте Еспресо.
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