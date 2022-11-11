Об этом сообщает Генштаб ВСУ со ссылкой на пресс-службу 61-й отдельной пехотной Степной бригады.

Покидая позиции на Юге Украины, российские захватчики устанавливают мины-ловушки с надписями "с любовью из России" и "от чистого сердца".

"Коварство и низость захватчиков не имеют предела. Им абсолютно безразлично, что в дома, которые они заминировали, будут возвращаться мирные украинцы, часто с детьми", - утверждают в Генштабе.

Сообщается, что саперы уничтожили взрывчатку.

"Но наши саперы - одни из лучших в мире, хорошо знают свое дело, но неустанно обезвреживают смертельно опасные "сюрпризы" российских террористов", - отмечают коммуникационщики 61-й отдельной пехотной бригады Степи.