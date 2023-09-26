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От баллистических ракет до танков: Южная Корея провела масштабный военный парад

26 сентября, 2023 вторник
13:42
Мир

Во вторник Южная Корея продемонстрировала свою военную мощь, организовав первый за десятилетие масштабный парад. На улицах Сеула были представлены разные виды оружия, включая танки и баллистические ракеты, как ответ на ухудшение отношений с КНДР

Об этом информирует Reuters .

Страна празднует День Вооруженных сил, обычно не имеющий большой огласки по сравнению с величественными мероприятиями, которые Северная страна организует под руководством лидера Ким Чен Ына, где демонстрируют стратегическое оружие, например межконтинентальные баллистические ракеты.

На параде представили разные виды оружия, в том числе танки и баллистические ракеты. К ним присоединились 300 из 28 500 американских солдат, дислоцированных в стране. Основным событием стал двухкилометровый марш через центральную часть Сеула, являющуюся главным торговым и бизнес-районом, в исторический район Кванхвамун, где расположен величественный дворец.

В своей речи на авиабазе в столице президент Юн Йоль предостерег Пхеньян от применения ядерного оружия и пообещал увеличить поддержку военной и оборонной промышленности.

"Если Северная Корея применит ядерное оружие, с ее режимом будет покончено с подавляющей реакцией альянса ROK - США (ROK – инициалы официального названия Юга, Республики Корея, – ред.)", – сказал Юн, обращаясь к военным.

Люди стояли на улицах, несмотря на дождь, чтобы увидеть редкий показ военной техники вблизи, хлопали и кричали, когда проходили военнослужащие, танки, ракеты и подводный дрон.

Сообщается, что некоторые активисты протестовали у места проведения парада, обвиняя правительство в углублении конфликта, держа в руках плакат с надписью "Остановите гонку вооружений".

  • Напомним, 26 июля министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой минобороны Северной Кореи Кан Сун Намом. В ходе встречи они якобы обсудили планы развития военного сотрудничества между РФ и КНДР.
  • Тогда Ким Чен Ын в КНДР показал Шойгу запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты.
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