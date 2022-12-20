От Бахмута до Угледара в зоне поражения остается 5 тыс. детей, - волонтер Воронкова
Наталья Воронкова, глава Волонтерской сотни Доброволя, убеждена, что критериев достаточно, чтобы Верховная Рада или Кабмин признали прифронтовую территорию как опасную зону для проживания детей
Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.
"Детских врачей, как и больниц, почти не осталось ни в Бахмуте, ни в Авдеевке, ни в Угледаре, то есть нарушаются права ребенка на получение медицинской помощи. Также образовательные учреждения на сегодняшний день все уже разрушены в этих городах, нет уцелевших ни школ или детских садов , соответственно, нарушается право ребенка на образование.Кроме этого, не работают в этой зоне магазины, кафе – нарушается право ребенка на нормальное питание Если еще мы добавим разрушенную инфраструктуру города, отсутствие ГСЧС, постоянные обстрелы как населенных пунктов, так и дорог, то даже этих критериев достаточно, чтобы Верховная Рада или Кабмин признали эту территорию как опасную зону для проживания детей", - отметила председатель Волонтерской сотни Доброволя .
Наталья Воронкова отметила, что речь идет не только о Бахмуте или Авдеевке, а также и об Очеретино, и о Марьинском районе, Курахове, Максимилианивке и многих других селах.
"Я для себя подсчитала, что примерно по этому району, начиная от Бахмута, Соледара и до Угледара, около 5 тысяч детей остаются в зоне поражения", – подчеркнула Воронкова.
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