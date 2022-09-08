"От авторов "Киев за три дня": Подоляк дал РФ совет по проведению "референдумов" 4 ноября на оккупированных территориях
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал намерения РФ провести 4 ноября на оккупированных территориях псевдореферендумы "новым проектом от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая"
Об этом Подоляк написал в Twitter.
"Референдум 4 ноября" – новый проект от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Пора менять сценаристов", - написал Подоляк.
Советник главы ОПУ также порекомендовал оккупантам для начала попытаться провести честные выборы хотя бы в Москве.
"Прежде чем лезть с "референдумами" в другие страны, стоит попытаться провести честные выборы хотя бы в пределах Садового кольца. Да, вам это страшно. Но попробуйте", - посоветовал Подоляк.
- Ранее российская партия власти "Единая Россия" предложила провести 4 ноября "референдум" по присоединению к РФ оккупированных территорий Украины.
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