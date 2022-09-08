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Главная война с Россией "От авторов "Киев за три дня": Подоляк дал РФ совет по проведению "референдумов" 4 ноября на оккупированных территориях

"От авторов "Киев за три дня": Подоляк дал РФ совет по проведению "референдумов" 4 ноября на оккупированных территориях

8 сентября, 2022 четверг
06:36
война с Россией

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал намерения РФ провести 4 ноября на оккупированных территориях псевдореферендумы "новым проектом от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая"

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Референдум 4 ноября" – новый проект от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Пора менять сценаристов", - написал Подоляк.

Советник главы ОПУ также порекомендовал оккупантам для начала попытаться провести честные выборы хотя бы в Москве.

"Прежде чем лезть с "референдумами" в другие страны, стоит попытаться провести честные выборы хотя бы в пределах Садового кольца. Да, вам это страшно. Но попробуйте", - посоветовал Подоляк.

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