"От авторов "Киев за три дня": Подоляк дал РФ совет по проведению "референдумов" 4 ноября на оккупированных территориях

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Референдум 4 ноября" – новый проект от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Пора менять сценаристов", - написал Подоляк.

Советник главы ОПУ также порекомендовал оккупантам для начала попытаться провести честные выборы хотя бы в Москве.

"Прежде чем лезть с "референдумами" в другие страны, стоит попытаться провести честные выборы хотя бы в пределах Садового кольца. Да, вам это страшно. Но попробуйте", - посоветовал Подоляк.

Ранее российская партия власти "Единая Россия" предложила провести 4 ноября "референдум" по присоединению к РФ оккупированных территорий Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb