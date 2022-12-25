От атак оккупантов 24 декабря семеро жителей Донбасса получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Отмечается, что за сутки 24 декабря оккупанты ранили семерых жителей Донецкой области. Так, пятеро получили ранения в Бахмуте, а также жители Максимилиановки и Предтечиного.

Всего с начала полномасштабного вторжения ранения получили 2 792 человека с Донетчины. Однако эти данные не полны: установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно.

Напомним, за сутки 23 декабря кафиры убили двух мирных жителей Донетчины, под обстрелами оказались 27 гражданских объектов.

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