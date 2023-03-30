От "Армии дронов" на фронт передали 300 беспилотников Mavic 3T
На фронт от "Армии дронов" на восток, запорожское и херсонское направления передали 300 беспилотных летательных аппаратов Mavic 3T
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .
"Упрощаем процессы, убираем бюрократию и помогаем обеспечивать ВСУ беспилотниками. Все для того, чтобы на фронте стало в сотни раз больше дронов, ведь смелость украинцев и технологии станут ключевыми для будущей победы", - сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
За собранные деньги из сборов на "Армию дронов" приобрели 300 новых дронов DJI Mavic 3T Thermal и уже отправили в самые горячие точки страны. В частности, 160 коптеров отправили на восток, 85 - на запорожское направление и еще 55 - на херсонское.
Каждый Mavic оснащен тепловизором и камерой с зумом, что позволяет проводить разведку даже ночью.
Благодаря этим беспилотникам, украинские военные могут корректировать артиллерию и уничтожать технику врага.
Всего за 9 месяцев деятельности "Армии дронов" приобрели 3201 БПЛА.
Усилить наших защитников и защитниц беспилотниками .
- По состоянию на 31 декабря 2022 года в рамках проекта "Армия дронов" было приобретено 1577 беспилотников, 928 уже на фронте.
- 31 января украинским разведчикам передали в Донецкую область еще 12 беспилотных летательных аппаратов SKIF и STEN-2 из "Армии дронов".
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