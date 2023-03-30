От "Армии дронов" на фронт передали 300 беспилотников Mavic 3T

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

"Упрощаем процессы, убираем бюрократию и помогаем обеспечивать ВСУ беспилотниками. Все для того, чтобы на фронте стало в сотни раз больше дронов, ведь смелость украинцев и технологии станут ключевыми для будущей победы", - сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За собранные деньги из сборов на "Армию дронов" приобрели 300 новых дронов DJI Mavic 3T Thermal и уже отправили в самые горячие точки страны. В частности, 160 коптеров отправили на восток, 85 - на запорожское направление и еще 55 - на херсонское.

Каждый Mavic оснащен тепловизором и камерой с зумом, что позволяет проводить разведку даже ночью.

Благодаря этим беспилотникам, украинские военные могут корректировать артиллерию и уничтожать технику врага.

Всего за 9 месяцев деятельности "Армии дронов" приобрели 3201 БПЛА.

Усилить наших защитников и защитниц беспилотниками .