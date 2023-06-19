Об этом сообщает Xinhua.

Местные власти заявляют, что в штате Уттар-Прадеш из-за жары погибли 54 человека, а в Бихаре - 44. Отмечается, что большинство умерших было в возрасте от 60 лет.

Также за последние три дня в районную больницу в Балле госпитализировали по меньшей мере 400 человек. Пациенты жалуются на лихорадку, одышку и осложнения со здоровьем из-за теплового удара.

"Все люди страдали от определенных заболеваний, и их состояние ухудшилось из-за сильной жары", - говорят медики.

По информации Метеорологического департамента Индии, в некоторых регионах страны температура воздуха в пятницу и субботу составила 42,2 градуса по Цельсию.