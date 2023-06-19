От аномальной жары в Индии за три дня погибли около 100 человек
За последние три дня из-за сильной жары в индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар погибли 98 человек, еще 400 находятся в больнице
Об этом сообщает Xinhua.
Местные власти заявляют, что в штате Уттар-Прадеш из-за жары погибли 54 человека, а в Бихаре - 44. Отмечается, что большинство умерших было в возрасте от 60 лет.
Также за последние три дня в районную больницу в Балле госпитализировали по меньшей мере 400 человек. Пациенты жалуются на лихорадку, одышку и осложнения со здоровьем из-за теплового удара.
"Все люди страдали от определенных заболеваний, и их состояние ухудшилось из-за сильной жары", - говорят медики.
По информации Метеорологического департамента Индии, в некоторых регионах страны температура воздуха в пятницу и субботу составила 42,2 градуса по Цельсию.
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