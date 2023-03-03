От 7 до 10 лет: в Беларуси нобелевский лауреат Беляцкий и трое правозащитников приговорены к заключению за поддержку акций протеста
3 марта в белорусском суде Ленинского района Минска огласили приговор трем правозащитникам: Валентину Стефановичу, Владимиру Лабковичу и Дмитрию Соловьеву, они получили от 7 до 10 лет колонии. Лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого приговорили к 9 годам заключения
Об этом сообщили в Радио Свобода.
Судья суда Ленинского района Минска огласила приговор трем правозащитникам Беларуси, в частности, Нобелевскому лауреату мира Алесю Беляцкому: он получил 10 лет колонии.
Вместе с ним на скамье подсудимых находились вице-президент Международной федерации прав человека Валентин Стефанович и координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович. Им был оглашен приговор 9 и 7 лет колонии соответственно.
Правозащитника "Весны" Дмитрия Соловьева судили заочно до 8 лет тюрьмы.
Им инкриминируют "контрабанду денег организованной группой" в 2016-2021 годах и "финансирование акций протеста" в 2020 году.
В этом году Нобелевской премией мира награждали лауреатов из Украины, России и Беларуси – украинскую правозащитную организацию "Центр гражданских свобод", российскую организацию "Мемориал" и белорусского правозащитника Алеся Беляцкого.
- 28 декабря трем белорусским "рельсовым партизанам" дали более 20 лет тюрьмы за попытку остановить российские эшелоны. Днем позже в Беларуси Могилевский областной суд приговорил к 22 годам лишения свободы еще двух "рельсовых партизан" – Дмитрия Климова и Владимира Аврамцева.
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