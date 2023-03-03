Об этом сообщили в Радио Свобода.

Судья суда Ленинского района Минска огласила приговор трем правозащитникам Беларуси, в частности, Нобелевскому лауреату мира Алесю Беляцкому: он получил 10 лет колонии.

Вместе с ним на скамье подсудимых находились вице-президент Международной федерации прав человека Валентин Стефанович и координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович. Им был оглашен приговор 9 и 7 лет колонии соответственно.

Правозащитника "Весны" Дмитрия Соловьева судили заочно до 8 лет тюрьмы.

Им инкриминируют "контрабанду денег организованной группой" в 2016-2021 годах и "финансирование акций протеста" в 2020 году.

В этом году Нобелевской премией мира награждали лауреатов из Украины, России и Беларуси – украинскую правозащитную организацию "Центр гражданских свобод", российскую организацию "Мемориал" и белорусского правозащитника Алеся Беляцкого.