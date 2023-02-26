"От 5 мороза до 20 тепла": Синоптик Наталья Диденко предупредила о температурных контрастах
В понедельник, 27 февраля, на севере и в центре Украины ожидается прохладная погода, а на юге - теплая
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .
"В понедельник в Украине - вот такие температурные контрасты! От 5 градусов мороза ночью до плюс 20 градусов днем. Весенние или предвесенние синоптические качели порой закручивают нам голову, однако всегда можно ожидать чего-нибудь интересного от погоды.
Вот и завтра заключительный понедельник зимы продемонстрирует неординарную увлекательную синоптическую ситуацию", - написала Наталья Диденко.
По ее словам, в ближайшую ночь температура воздуха будет составлять в северной части и большинстве западных областей 0-5 градусов мороза, на остальной территории около нуля, на юге и юго-востоке +2+5 градусов.
В течение понедельника температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в пределах от 2 мороза до 3 тепла, в центре до +3+6 градусов.
На юге и юго-востоке Украины предполагается +10+15 градусов, в Крыму вероятно до +15+18, на юго-побережье до +20 градусов.
В Киеве 27 февраля будет преобладать облачная погода, днем возможны небольшие осадки. Температура воздуха в столице ночью -1-3, днем около нуля.
"Из-за такой невероятно пестрой температуры воздуха осадки, разумеется, будут выступать в разных фазах - от дождя до снега. От осадков завтра воздержатся Волынь, Ровенщина, Черниговщина, Крым, Запорожье, Донетчина", - спрогнозировала Наталья Диденко.
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