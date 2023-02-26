Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .

"В понедельник в Украине - вот такие температурные контрасты! От 5 градусов мороза ночью до плюс 20 градусов днем. Весенние или предвесенние синоптические качели порой закручивают нам голову, однако всегда можно ожидать чего-нибудь интересного от погоды.

Вот и завтра заключительный понедельник зимы продемонстрирует неординарную увлекательную синоптическую ситуацию", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшую ночь температура воздуха будет составлять в северной части и большинстве западных областей 0-5 градусов мороза, на остальной территории около нуля, на юге и юго-востоке +2+5 градусов.

В течение понедельника температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в пределах от 2 мороза до 3 тепла, в центре до +3+6 градусов.

На юге и юго-востоке Украины предполагается +10+15 градусов, в Крыму вероятно до +15+18, на юго-побережье до +20 градусов.

В Киеве 27 февраля будет преобладать облачная погода, днем возможны небольшие осадки. Температура воздуха в столице ночью -1-3, днем около нуля.

"Из-за такой невероятно пестрой температуры воздуха осадки, разумеется, будут выступать в разных фазах - от дождя до снега. От осадков завтра воздержатся Волынь, Ровенщина, Черниговщина, Крым, Запорожье, Донетчина", - спрогнозировала Наталья Диденко.