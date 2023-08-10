От 5 до 10 лет тюрьмы: в Украине осудили четырех приспешников Медведчука, готовивших госпереворот
Тюремные сроки получили 4 приспешника экс-нардепа Виктора Медведчука, которые готовили госпереворот в Украине. При этом одного из них, гражданина РФ, осудили заочно
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Среди осужденных - гражданин РФ, военный разведчик по специальности, находившийся на прямой связи с представителями администрации президента РФ и спецслужб страны-агрессора", - отметили в спецслужбе.
По данным СБУ, злоумышленники планировали синхронизировать государственный переворот с началом полномасштабного вторжения РФ, чтобы ускорить оккупацию Украины.
Установлено, что приспешники Медведчука хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах Украины: инициировать проведение в столице так называемого национального собрания, утвердить "резолюцию" об отстранении от власти высшего военно-политического руководства Украины, а в случае отказа - перейти к силового сценария
"Для этого они формировали собственное "боевое крыло", к которому пытались привлечь пол тысячи вооруженных лиц", - рассказали в СБУ.
Однако СБУ помешала злоумышленникам реализовать их план. Их задержали в начале полномасштабной войны.
"На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и назначил россиянину – 10 лет, организатору преступления – 7 лет, а двум его подельникам - по 5 лет заключения", - резюмировали в СБУ.
Как уточнил Офис генпрокурора, один из приспешников Медведчука, гражданин РФ, был осужден заочно.
- В сентябре прошлого года экс-нардеп Виктор Медведчук обменялся на пленных украинских защитников. В настоящее время он находится в России. Против него также возбуждено дело о госизмене.
- В январе 2023 года Верховная Рада лишила Медведчука мандата. Также президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства.
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