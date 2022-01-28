От 39 до 52 тыс. новых заболеваний: НАН дала прогноз по COVID-больных в начале февраля

Об этом сообщается на сайте академии.



По расчетам ученых, среднее количество новых больных с 26 января по 1 февраля будет на уровне 29 878 человек. Уже со 2 по 8 февраля прогнозируют рекордные показатели – средний прирост будет составлять 39 241 больных в сутки.



"Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет равно

29878 (25012-34266), в течение недели 26 января – 1 февраля 2022 года и 39241 (20596-52651) – в течение недели 2 – 8 февраля 2022 года», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине за сутки зафиксировали рекордные с начала пандемии 34 408 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека.