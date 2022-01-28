От 39 до 52 тыс. новых заболеваний: НАН дала прогноз по COVID-больных в начале февраля
Национальная академия наук Украины прогнозирует на начало февраля суточный прирост больных коронавирусом на уровне 52 тыс. человек
Об этом сообщается на сайте академии.
По расчетам ученых, среднее количество новых больных с 26 января по 1 февраля будет на уровне 29 878 человек. Уже со 2 по 8 февраля прогнозируют рекордные показатели – средний прирост будет составлять 39 241 больных в сутки.
"Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет равно
29878 (25012-34266), в течение недели 26 января – 1 февраля 2022 года и 39241 (20596-52651) – в течение недели 2 – 8 февраля 2022 года», - говорится в сообщении.
- Напомним, что в Украине за сутки зафиксировали рекордные с начала пандемии 34 408 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека.
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