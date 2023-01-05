От 24 февраля 877 детей получили ранения в результате вооруженной агрессии РФ

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что более 1329 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной российской вооруженной агрессии.

По состоянию на утро 5 января как минимум 877 детей получили ранения, 452 ребенка погибли в результате действий оккупантов.

Больше всего детей пострадали на Донетчине - 429, на Харьковщине - 268, Киевщине - 117, Херсонщине - 82, Николаевщине - 81, Запорожье - 81, Черниговщине - 68, Луганщине - 65, Днепропетровщине - 40.

"4 января в результате артобстрела врагом с. Веселое Херсонской области получил телесные повреждения 17-летний мальчик", - сообщила пресс-служба Офиса.

Также отмечается, что цифры не окончательные, ведь идет процесс их точного установления в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Напомним, 14 декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил , что по подтвержденным данным сейчас в РФ находится более 12 тысяч украинских детей, из них около 8600 принудительно депортированы.

По состоянию на 23 декабря было известно, что в Херсонской области с момента деоккупации следователи подтвердили гибель 332 мирных жителей, 17 из них – дети.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb