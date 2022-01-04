От 22 евро за бутылку виски: в Ирландии ввели минимальные цены на алкоголь

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на BBC.

Отныне стандартную бутылку вина нельзя продавать дешевле 7,40 евро, а банку пива - менее чем за 1,70 евро.

Крепкие напитки с содержанием алкоголя 40% нельзя продавать дешевле, чем за 20,70 евро, а бутылку виски объемом 0,7 л - менее чем за 22 евро.

Правительство считает это важной мерой для здравоохранения, которая должна изменить модели поведения, связанные с алкоголем.

Некоторые торговцы опасаются, что, если аналогичные меры не будут введены в Северной Ирландии, увеличится количество трансграничных покупателей, которые будут искать более дешевый алкоголь.