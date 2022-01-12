От 20 тыс. грн: Минобороны Украины повысило выплаты военным медикам

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



"В конце прошлого года удалось дополнительно увеличить бюджет Минобороны на 2,5 млрд грн. Как я уже отмечал, эти средства будут направлены на первый этап повышения денежного обеспечения в сфере обороны. Этот вопрос для меня является одним из наиболее приоритетных. По поручению президента Украины Владимира Зеленского совместно с правительством и парламентом мы ищем решения. Повышение выплат для медиков - это первый шаг. До конца месяца в рамках первого этапа повышения будет еще ряд таких секторальных шагов", - сказал Резников.



Он уточнил, что сейчас отрабатывается модель системной реформы денежного обеспечения, которая будет синхронизирована с кадровой реформой в сфере обороны.



"Наша цель - запустить эти реформы в 2023 году. Но в течение 2022 года мы будем делать постепенные шаги, чтобы денежное обеспечение военных было достойным и конкурентным в целом по экономике. Уже отработаны решения по нескольким военным специальностям, требующим особой подготовки и квалификации. Документы будут обнародованы в ближайшие дни, но повышенные выплаты начисляются также с 1 января", - уточнил глава Минобороны.



Так, в 2022 году на повышение денежного обеспечения военным врачам будет направлено 527,9 млн грн. На повышенные выплаты гражданским медицинским работникам на военных должностях предусмотрено 88,6 млн грн. Для повышения заработной платы гражданских медиков на невоенных должностях в системе Минобороны и ВСУ заложено более 400 млн грн.



С 1 января врач в армии будет получать на руки от 20 тыс. грн, а специалисты с базовым и незаконченным высшим медицинским образованием - от 13,5 тыс. грн.

Напомним, с 1 января Кабмин повысил минимальную зарплату врачей до 20 тыс. грн.