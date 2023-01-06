Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

7 января в Украину заходит настоящий морозный воздух.

В ближайшую ночь температура воздуха самая низкая ожидается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях. -10-18 градусов.

При прояснениях на северо-востоке Украины, вероятно, местами до -17-20 градусов.

На остальной территории Украины ночью -4-11 градусов, в южной части и на западе 0-5 градусов мороза.

Днем 7 января температура воздуха будет составлять 3-9 градусов мороза, в Сумской, Черниговской, Харьковской, Луганской и Полтавской областях -10-14 градусов.

В южной части около нуля, в западных областях 0+5 градусов.

То есть, Рождественский калейдоскоп – от 20 градусов мороза до 5 градусов тепла.

Морозы погуляют по Украине, особенно по восточной, северной части и центру, а уже под Маланки-Василия, 13-14 января, уступят более теплому воздуху.

Осадки в Украине 7 января

В ближайшую ночь дождь и мокрый снег предполагаются в западных областях, утром и днем осадки подойдут к Винницкой, Одесской области.

Большая часть территории Украины будет без осадков.

Погода в столице

В Киеве сегодня, ближе к Сочельнику, мороз начнет щипаться, температура воздуха снизится до -7-10 градусов.

Далее ночью 7 января ожидается похолодание до -10-12 градусов. Днем на Рождество предполагается в столице -6-8 градусов.

Снег маловероятен.

"Понятно, что никакая потолок не помешает почувствовать и отметить наши Сочельник, Рождество, вспомнить всех наших родных и близких, сидевших с нами когда-то за прекрасным столом с Кутей, вспомнить всех, кого убила людоедская Россия и которые также незримо сегодня придут на кутью" , - подчеркивает Диденко.