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От 19 до 22 лет: СБУ назвала средний возраст российских захватчиков, которые сейчас находятся в плену
Пленные оккупанты уже осознали, что были просто пушечным мясом. Они также клянутся, что не хотят воевать
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
"22, 21, 20, 19...Это не обратный отсчет, это – средний возраст российских захватчиков, которые сейчас находятся в украинском плену. Сами себя они называют "пушечным мясом" и клянутся, что не хотят воевать", - отмечают в СБУ.
Они также передают привет родителям и призывают: "Не отпускайте сюда детей! Соберитесь лучше и идите на Путина!"
В СБУ призывают распространить видео среди знакомых и близких в РФ.
"Украина не хочет воевать, но каждый, кто придет к нам с войной – будет наказан. И попасть в плен – это еще наилучший сценарий для российских оккупантов…" - отметили в ведомстве.
- Напомним, Служба безопасности обнародовала инструкцию для предотвращения перемещения захватчиков вглубь украинских территорий.
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