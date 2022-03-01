От 19 до 22 лет: СБУ назвала средний возраст российских захватчиков, которые сейчас находятся в плену

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Напомним, Служба безопасности обнародовала инструкцию для предотвращения перемещения захватчиков вглубь украинских территорий.

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"22, 21, 20, 19...Это не обратный отсчет, это – средний возраст российских захватчиков, которые сейчас находятся в украинском плену. Сами себя они называют "пушечным мясом" и клянутся, что не хотят воевать", - отмечают в СБУ.Они также передают привет родителям и призывают: "Не отпускайте сюда детей! Соберитесь лучше и идите на Путина!"В СБУ призывают распространить видео среди знакомых и близких в РФ."Украина не хочет воевать, но каждый, кто придет к нам с войной – будет наказан. И попасть в плен – это еще наилучший сценарий для российских оккупантов…" - отметили в ведомстве.