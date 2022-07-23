"От 10 до 12 лет тюрьмы! С конфискацией". Мэр Мелитополя напомнил, что будет за содействие "референдуму"

Об этом сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров в Telegram .

По его словам, оккупанты "приглашают" мелитопольцев, которым "небезразлично будущее Запорожской области, помочь в организации голосования".

Однако Иван Федоров заявил, что эти "органы" фиктивные, а уголовная ответственность за помощь оккупантам – вполне реальная.

"Органы рашистов фейковые. Их действия юридически никчемные. Однако уголовная ответственность за "помощь" оккупантам вполне реальная!" - подчеркнул он.

Людям, которые будут "помогать" с псвевдореферендумом об отделении от Украины, отметил Федоров, грозит лишение свободы от 10 до 12 лет, с возможной конфискацией имущества.

17 июля оккупационная "власть" издала приказ о депортации жителей временно оккупированного Мелитополя за проукраинскую позицию.

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