"От 10 до 12 лет тюрьмы! С конфискацией". Мэр Мелитополя напомнил, что будет за содействие "референдуму"
В целях подготовки к псевдореферендуму в городе Мелитополь Запорожской области фейковые органы российской "власти" издали приказ о создании "избирательных комиссий"
Об этом сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров в Telegram .
По его словам, оккупанты "приглашают" мелитопольцев, которым "небезразлично будущее Запорожской области, помочь в организации голосования".
Однако Иван Федоров заявил, что эти "органы" фиктивные, а уголовная ответственность за помощь оккупантам – вполне реальная.
"Органы рашистов фейковые. Их действия юридически никчемные. Однако уголовная ответственность за "помощь" оккупантам вполне реальная!" - подчеркнул он.
Людям, которые будут "помогать" с псвевдореферендумом об отделении от Украины, отметил Федоров, грозит лишение свободы от 10 до 12 лет, с возможной конфискацией имущества.
- 17 июля оккупационная "власть" издала приказ о депортации жителей временно оккупированного Мелитополя за проукраинскую позицию.
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