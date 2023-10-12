Освящал технику врага: священнику УПЦ (МП) объявили подозрение в отрицании агрессии РФ

Об этом сообщил Офис генпрокурора .

По данным следствия, в конце июля 2022 года в оккупированном пгт Двуречная Купянского района Харьковщины местные представители УПЦ (МП) провели публичное религиозное мероприятие по случаю "Дня Крещения Руси". Во время мероприятия протоиерей московского патриархата благословлял российских оккупантов и освящал их военную технику.

При этом священник УПЦ (МП) приказал своим приспешникам снимать его действия на камеру для дальнейшего распространения на пророссийских медиаресурсах.

Во время освобождения Харьковщины украинскими военными муртад захватчиков вместе с семьей бежал в РФ, где получил должность настоятеля одной из российских церквей.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.