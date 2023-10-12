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Освящал технику врага: священнику УПЦ (МП) объявили подозрение в отрицании агрессии РФ

12 октября, 2023 четверг
06:53
Война с Россией Офис генпрокурора

Настоятелю одного из храмов Изюмской епархии УПЦ (МП) объявили подозрение в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины)

Об этом сообщил Офис генпрокурора .

По данным следствия, в конце июля 2022 года в оккупированном пгт Двуречная Купянского района Харьковщины местные представители УПЦ (МП) провели публичное религиозное мероприятие по случаю "Дня Крещения Руси". Во время мероприятия протоиерей московского патриархата благословлял российских оккупантов и освящал их военную технику.

При этом священник УПЦ (МП) приказал своим приспешникам снимать его действия на камеру для дальнейшего распространения на пророссийских медиаресурсах.

Во время освобождения Харьковщины украинскими военными муртад захватчиков вместе с семьей бежал в РФ, где получил должность настоятеля одной из российских церквей.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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Украина
УПЦ МП
Харковщина
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