Освобождьон Чугуев и ликвидированы два командира врага, - информация Генштаба ВСУ

Об этом говорится в вечернем обращении Генерального штаба ВСУ, информирует Эспрессо.TV

Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из ТОТ АР Крым в направлении Мариуполь – Новоазовск. Но конечной цели в течение одиннадцати суток оккупационных действий захватчики не достигли.

Группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева. Одновременно кафиры не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях.

На Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпеня и приблизиться к столице Украины. В районе города Ирпень враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений. С территории Республики Беларусь через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается снабжение топливом и другими материальными средствами для оккупационных войск.

На Северском направлении кафиры пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода в восточные окрестности Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установление контроля над городами Чернигов и Сумы.

После нанесения подразделениями Вооруженных Сил Украины огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипали, противник понес значительные потери, осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники.

На Таврическом направлении кафиры силами до трех БТГр ведут наступление в направлении города Запорожья. Врагу удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр.

Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль Ингула. БТГр форсировала реку и заняла н.п. Кашперо-Николаевка.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий уволен г. Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов.

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