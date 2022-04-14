Освобождены 22 украинских военных и 8 гражданских: между Украиной и РФ состоялся четвертый обмен военнопленными
14 апреля между Украиной и РФ был проведен четвертый обмен военнопленными. Домой возвращаются 5 украинских офицеров, 17 рядовых военных и 8 гражданских жителей
Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук .
"Согласно приказу Президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый обмен военнопленными", - отметила она.
Были освобождены пять украинских офицеров и 17 военных рядового состава. Также в Украину возвращаются восемь гражданских жителей, в том числе одна женщина.
"В общей сложности сегодня домой едут 30 наших граждан", - подытожила Ирина Верещук.
- Напомним, 9 апреля состоялся третий обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 26 украинцев.
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