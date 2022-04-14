Освобождены 22 украинских военных и 8 гражданских: между Украиной и РФ состоялся четвертый обмен военнопленными

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук .



"Согласно приказу Президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый обмен военнопленными", - отметила она.



Были освобождены пять украинских офицеров и 17 военных рядового состава. Также в Украину возвращаются восемь гражданских жителей, в том числе одна женщина.



"В общей сложности сегодня домой едут 30 наших граждан", - подытожила Ирина Верещук.

Напомним, 9 апреля состоялся третий обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 26 украинцев.

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