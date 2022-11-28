Освобожденный Херсон посетила делегация ООН
Делегация ООН посетила деоккупированный Херсон. Представители заверили в гуманитарной поддержке жителей области
Об этом информирует начальник Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
"ООН в сотрудничестве с международными партнерами и агентствами доставили в нашу область шесть гуманитарных конвоев. Помощь уже получили Нововоронцовская, Высокопольская, Великоалександровская и Новоалександровская громады Херсонщины, два конвоя прибыли в освобожденный Херсон", - написал Янушевич.
Для местных жителей Херсонской области доставили и доставляют продукты длительного хранения, хлеб, питьевую воду, емкости для воды, средства гигиены, медикаменты и медицинское оборудование, строительные наборы, солнечные лампы, спальные мешки, одеяла, теплую одежду, обувь и другие необходимые вещи.
Для заведений и учреждений предоставляются генераторы.
В частности, в Херсон прибыла постоянная координатор системы ООН в Украине Дениз Браун и глава офиса Управления по координации гуманитарных дел Сара Хилдинг.
- Служба безопасности Украины также информировала о нахождении очередной пыточной российских оккупантов, где херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенков правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток", - пишут в СБУ.
- Национальная полиция Херсонской области 16 ноября открыла 18 уголовных производств по преступлениям россиян и местных, которые с ними сотрудничали.
- СБУ задержала коллаборанта, который "выбивал голоса" у местных оккупантов за присоединение Херсона к РФ.
- СБУ задержала в Херсоне злоумышленников, работавших в оккупационном "СИЗО", где российские оккупанты пытали похищенных украинцев.
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