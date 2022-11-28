Об этом информирует начальник Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"ООН в сотрудничестве с международными партнерами и агентствами доставили в нашу область шесть гуманитарных конвоев. Помощь уже получили Нововоронцовская, Высокопольская, Великоалександровская и Новоалександровская громады Херсонщины, два конвоя прибыли в освобожденный Херсон", - написал Янушевич.

Для местных жителей Херсонской области доставили и доставляют продукты длительного хранения, хлеб, питьевую воду, емкости для воды, средства гигиены, медикаменты и медицинское оборудование, строительные наборы, солнечные лампы, спальные мешки, одеяла, теплую одежду, обувь и другие необходимые вещи.

Для заведений и учреждений предоставляются генераторы.

В частности, в Херсон прибыла постоянная координатор системы ООН в Украине Дениз Браун и глава офиса Управления по координации гуманитарных дел Сара Хилдинг.