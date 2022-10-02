Об этом сообщили в Фейсбуке кинофестиваля.

В 2022 году команда Kharkiv MeetDocs основала премию "За вклад в развитие документалистики". Ее лауреатом стал, в частности, фильм "Последний день на Азовстали" из цикла "Фортеця Маріуполь". Его продюсером является Иванна Хицинская, а режиссерами - Юлия Гонтарук и глава пресс-службы полка "Азов" Дмитрий Козацкий (Орест), которого в сентябре освободили из российского плена.

"Орест, глава пресс-службы полка "Азов" находился на Азовстали с начала окружения Мариуполя. Накануне своего выхода из разбитого завода, он снял щемящий фильм-прощание.

Мы искренне радуемся возвращению Дмитрия из плена и ждем освобождения всех военнопленных украинцев", - подчеркнули в Kharkiv MeetDocs.

16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военных в оккупированные Новоазовск и Оленовку.

21 мая BABYLON'13 опубликовал короткометражный фильм-прощание с меткомбинатом "Последний день на Азовстали".

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины, среди которых и Дмитрий Козацкий. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие: обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.

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