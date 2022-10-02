Освобожденный из плена азовец Дмитрий Козацкий получил кинопремию за фильм "Последний день на Азовстали"
Азовец Дмитрий Козацкий (Орест), освобожденный из российского плена, получил награду фестиваля Kharkiv MeetDocs за фильм "Последний день на Азовстали"
Об этом сообщили в Фейсбуке кинофестиваля.
В 2022 году команда Kharkiv MeetDocs основала премию "За вклад в развитие документалистики". Ее лауреатом стал, в частности, фильм "Последний день на Азовстали" из цикла "Фортеця Маріуполь". Его продюсером является Иванна Хицинская, а режиссерами - Юлия Гонтарук и глава пресс-службы полка "Азов" Дмитрий Козацкий (Орест), которого в сентябре освободили из российского плена.
"Орест, глава пресс-службы полка "Азов" находился на Азовстали с начала окружения Мариуполя. Накануне своего выхода из разбитого завода, он снял щемящий фильм-прощание.
Мы искренне радуемся возвращению Дмитрия из плена и ждем освобождения всех военнопленных украинцев", - подчеркнули в Kharkiv MeetDocs.
- 16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военных в оккупированные Новоазовск и Оленовку.
- 21 мая BABYLON'13 опубликовал короткометражный фильм-прощание с меткомбинатом "Последний день на Азовстали".
- 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины, среди которых и Дмитрий Козацкий. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие: обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
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