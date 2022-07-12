Освобожденные территории Украины – лучшая реклама для снабжения западного оружия, - Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Я считаю, что Запад будет продолжать поставлять Украине вооружения. Они видят, что их помощь дает результаты. ВСУ используют новейшие образцы оружия даже лучше, чем могли бы использовать вооруженные силы западных стран. И действительно успешное использование ВСУ новейших образцов оружия является лучшей рекламой таких разработок. Поскольку, даже хваленые российские С-400, которые Россия продает, в том числе странам НАТО, я говорю о Турции, бессильны против РСЗО HIMARS", - пояснил Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что ВСУ в реальных боевых условиях демонстрируют технологическое превосходство западных образцов оружия от российских.

"Преимущество западного оружия, которое наши военные демонстрируют в реальных боевых действиях, над русским является ударом для такой отрасли России, как экспорт собственных вооружений. А это примерно такая же сумма, которую Россия получает от экспорта собственного золота. Поэтому все это складывается в сложную ситуацию для российской экономики. А освобожденные от российской оккупации территории Украины являются лучшей рекламой для снабжения западного оружия", - добавил он.

9 июля США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи. Новый пакет американской военной помощи на $400 млн для Украины содержит боеприпасы высокой точности и повышенной дальнобойности

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