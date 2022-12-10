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Освобожденные территории – доказательство того, что западное оружие используется по назначению – Кислица во время Совбеза ООН

10 декабря, 2022 суббота
12:08
война с Россией

В Украине действует трехуровневая система контроля надзора за западным вооружением и его использованием согласно назначению

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что внедренная трехуровневая система позволяет осуществлять мониторинг оружия западными партнерами и получать информацию о каждом звуке такого оружия. В частности, парламентский контроль оружия теперь обеспечивает временная специальная комиссия. Также президент реализует свои полномочия через Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"На правительственном уровне Минобороны и ВСУ совместно с иностранными партнерами осуществляют непосредственный контроль и мониторинг поставок вооружений в Украину, а также движения международной технической помощи", – отметил Кислица.

Таким образом, поспред Украины при ООН ответил на обвинения со стороны России в том, что поставленное Украине западное оружие попало в третьи страны. Кислица утверждает, что для убедительности Россия дает много фактов, которые могут выдать ложь за правду.

"(Москва, - ред.) заворачивает ложь в многочисленные сроки и названия, технические характеристики и цифры - все это должно придать фейкам вид фактов", - подчеркнул Кислица.

Он напомнил, что со стороны России в сентябре этого года уже звучало подобное обвинение. После этого ВСУ начали контрнаступление на востоке и юге Украины.

"Это самое мощное и убедительное доказательство того, что все оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению - помогать украинским воинам освобождать наш народ и наши территории", - сказал Кислица.

  • 9 декабря стало известно, что Великобритания поставит Украине новый пакет военной помощи, в том числе зенитное оружие и ракеты для противовоздушной обороны.

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