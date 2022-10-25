Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Освобождение этих населенных пунктов дает возможность сформировать плацдарм для дальнейшей деоккупации Сватово", - отметил Власенко.

По его словам, освобождение населенного пункта Невское Луганской области открывает возможность взять под огневой контроль дорогу Сватово – Кременная.

"Есть возможность выйти на новые рубежи обороны оккупационных войск, которые построены вдоль дороги Сватово - Кременная. Это хорошие новости, несмотря на то, что погода плохая и происходит мобилизация россиян, но наши ребята двигаются вперед", - подчеркнул Власенко.

Украинские бойцы отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Спорное, Соледар, Марьинка, Невельское и других.

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