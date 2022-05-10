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Освобожденные харьковские села стали рубежом для оккупантов — теперь враг не может обстреливать сам город, — депутат Изюмского горсовета

10 мая, 2022 вторник
17:36
война с Россией

Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник убежден, что благодаря освобождению населенных пунктов на севере Харьковщины враг больше не способен наносить удары из реактивных систем залпового огня по жилым массивам Харькова

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Стрельник отметил, что оккупанты больше не смогут обстреливать район "Северной Салтовки". Также он добавил, что на Изюмском направлении находятся населенные пункты, которые находятся под угрозой оккупации, однако ВСУ успешно их ликвидирует.
"На Изюмском направлении время от времени идут маневры армий, есть такие места, где российские оккупанты, к сожалению, могут занимать города и села. Однако потом Вооруженные Силы Украины и ТрО Изюма успешно их выбивают оттуда и наносят контрудары", - сказал Стрельник.

Депутат добавил: в Изюме находится самая большая группировка врага, в том числе это более 20 тыс. вооруженных оккупантов. Они постоянно пытаются наступать.

"Однако в течение месяца ВСУ не дают оккупантам продвинуться даже на один метр вглубь нашей территории в направлении Донбасса. Поэтому, благодаря украинской армии, россияне уже месяц топчутся на месте и не могут выйти даже на границу административной границы между Харьковской и Донецкой областью", - подчеркнул Стрельник. .

  • На Изюмском направлении силами ВСУ были сожжена и уничтожена полностью база военной техники врага с автомобилями, бензовозами и бронетехникой, общим количеством около 50 единиц

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