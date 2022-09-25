English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Освобожденные из плена защитники Азовстали проходят в Турции тщательный медосмотр

Освобожденные из плена защитники Азовстали проходят в Турции тщательный медосмотр

25 сентября, 2022 воскресенье
16:55
война с Россией

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил с освобожденными из плена командирами из Азовстали, которые сейчас находятся в Турции

Об этом он написал у себя в telegram-канале .

"Сегодня удалось лично поговорить с освобожденными из плена командирами из Азовстали, которые сейчас находятся в Турции. Во время разговора с каждым из наших героев узнал об их самочувствии. Настроение у всех боевое", - написал он.

Также сообщается, что они проходят медицинские осмотры, проводится тщательная проверка их состояния. По результатам медицинских анализов проведен углубленный осмотр терапевтом и хирургом.

Кроме того, он обнародовал фото, которое получил от народного депутата Украины Рустема Умерова.

"Получил такое светлое фото от Рустема Умерова. Он по поручению президента приехал в Турцию", - говорится в сообщении.

Известно, что Рустем проверил условия, в которых находятся наши украинские военные, он также координирует свою работу со всеми органами, ответственными за безопасность украинских граждан.

"Как рассказал мне Рустем, условия проживания у ребят - комфортные. Для нас очень важно, чтобы украинские герои имели все, что им необходимо. Попросил господина Умерова особо тщательно проконтролировать это", - написал Андрей Ермак.

  • 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины.
  • Кроме того, отец бойца "Азова" Евгений Сухарников сказал, что нужно продолжать работать над освобождением защитников Мариуполя, потому что из плена освободили лишь небольшую часть бойцов .
  • 22 сентября двое военных с Тернопольщины – Михаил Дианов с позывным Борода и Екатерина Полищук с псевдонимом Пташка, которых удалось освободить из российского плена, наконец-то встретились со своими родными.
  • СБУ показала уникальные кадры освобождения украинских пленников.
  • 23 сентября журналистка Виолетта Киртока опубликовала фотографии защитника Мариуполя Михаила Дианова, освобожденного 21 сентября из плена. Мужчина получил ранение до плена, и рука не срослась, и в ней не хватает 4 см кости.
  • 24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров Азовстали, а договорились только о 5.
  • Защитница Мариуполя Екатерина Полищук с псевдонимом Пташка обнародовала первые фото после освобождения из российского плена.
  • Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал, что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находятся в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждаются в помощи.
  • Жена пленного азовца Лилия Ступина рассказала, что еще около 700 бойцов "Азова" остаются в плену, а Красный Крест советует семьям пленных только молиться.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Турция
пленние
Андрей Ермак
Азовсталь
Читайте также:
санкции против РФ
24 сентября, 2022 суббота
Россия закроет границы на выезд, - СМИ
Олександр Айдар
Автор Татьяна Яворськая
24 сентября, 2022 суббота
Герои Украины. Александр – мировой рекордсмен по уничтожению бронированной техники за день, которого цитировал Байден
M142 HIMARS
24 сентября, 2022 суббота
Вероятно, отдельные члены Альянса предложат Украине военную помощь, еще мощнее американских HIMARS, - дипломат Мэтью Брайза
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.9
    Покупка 40.9
    Продажа 41.86
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
25 сентября
18:27
Обновлено
В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: горит автомобиль
18:23
псевдореферендум
В Счастье на Луганщине подожгли "избирательный участок" оккупантов, а в Старобельске "голосуют" в кустах, - Гайдай
17:57
Эксклюзив
Культура – это часть того, за что мы воюем, нельзя все средства вкладывать в дороги, - Княжицкий
17:44
В Луганской области прогремели взрывы: повреждены российские казармы и склад, пострадал коллаборант, - Гайдай
17:17
Интервью
F-16
НАТО серьезно задумывается о замене украинских истребителей натовскими, - дипломат Мэтью Брайза
17:08
В Украине за сутки обезвредили 1227 взрывоопасных предметов
16:59
Эксклюзив
В Умани хасиды напали на женщину в собственной машине, она в больнице, - корреспондент
16:31
Эксклюзив
Многие мобилизованные россияне не доедут в Украину, - военный эксперт Катков
16:28
В Казахстане задержаны трое россиян, пытавшихся незаконно перейти границу
16:27
Эксклюзив
Так называемая российская улица в Израиле за 7 месяцев превратилась в украинскую, - посол Украины Евгений Корнийчук
16:22
Били из артиллерии и танков: на Запорожье россияне за сутки разрушили 46 гражданских объектов
16:19
"Важно строить Украину заново на родном языке": в Польше предлагают учить беженцев украинскому языку
15:58
Эксклюзив
На сегодняшний день в Израиле российских евреев в 1,5 раза больше, чем украинских, - посол Украины Евгений Корнийчук
15:55
По 2-3 из каждой школы. В РФ к раздаче повесток привлекли учителей, - СМИ
15:54
ВСУ сбили дрон-камикадзе, которым россияне пытались атаковать Николаев
15:54
В плену россиян до сих пор находится 2,5 тыс. украинцев, - Верещук
15:52
Более 70 прилетов и взрывов за сутки: россияне обстреляли Сумщину и Черниговщину
15:33
Лавров оконфузился с названиями Луганской и Запорожской областей во время выступления на Генассамблее ООН
15:30
Погранслужба ФСБ уже не выпускает некоторых российских мужчин, - Bild
15:18
Иран
В здание посольства Ирана в Греции бросили коктейль Молотова
15:18
В Украине ликвидировали лейтенанта и капитана армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
15:13
"У нас есть документальные свидетельства, что россияне упаковывали картины и вывозили их в Россию" - Ткаченко
15:10
Оккупанты всю ночь обстреливали Донетчину артиллерией и кассетными снарядами. Есть пострадавшие
15:00
УПЛ: "Минай" в большинстве проиграл "Львову" в чемпионате Украины
14:46
Эксклюзив
Путин Медведчук
Путин обменом спас не одного Медведчука, а лояльность своей агентурной сети в Украине, чтобы они были уверены в спасении, - военный эксперт Притула
14:42
Международная ассоциация бокса утвердила в должности президента россиянина
14:39
Петр Порошенко
Фейковые "референдумы" нужны Путину, чтобы готовить новые территории для атак, - Порошенко
14:35
Турция обвинила Грецию в перебрасывании бронетехники на острова Эгейского моря с невоенным статусом
14:34
Крымские татары получили более 1500 повесток за пару дней
13:53
В Берлине побили мировой рекорд в марафоне
13:52
Во время антимобилизационного митинга в Дагестане силовики стреляют из автоматов в воздух
13:49
Президент Ирана Райси угрожает участникам беспорядков "решительным ответом"
13:43
Эксклюзив
Не разгоняйте зраду. Борьба за остальных пленных азовцев продолжается, - супруга защитника "Азовстали" Дмитрия Данилова
13:34
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Фортификационно россияне укрепляют Крым, а крымчане пытаются уезжать в третьи страны, - Чубаров
13:21
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине станет теплее
13:09
Сегодня Украина отмечает 90 лет со дня рождения всемирно известного певца Анатолия Соловьяненко
13:08
Николай Княжицкий
Зачем воюем, если не финансируем культуру?
12:40
Обновлено
Молятся за мир в Украине: в Умань приехали уже более 23 тысяч хасидов-паломников
12:38
В одном из сел Сибири на войну забрали всех мужчин, - СМИ
12:30
Королевская семья опубликовала первое фото с места захоронения Елизаветы II
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV