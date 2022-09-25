Освобожденные из плена защитники Азовстали проходят в Турции тщательный медосмотр
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил с освобожденными из плена командирами из Азовстали, которые сейчас находятся в Турции
Об этом он написал у себя в telegram-канале .
"Сегодня удалось лично поговорить с освобожденными из плена командирами из Азовстали, которые сейчас находятся в Турции. Во время разговора с каждым из наших героев узнал об их самочувствии. Настроение у всех боевое", - написал он.
Также сообщается, что они проходят медицинские осмотры, проводится тщательная проверка их состояния. По результатам медицинских анализов проведен углубленный осмотр терапевтом и хирургом.
Кроме того, он обнародовал фото, которое получил от народного депутата Украины Рустема Умерова.
"Получил такое светлое фото от Рустема Умерова. Он по поручению президента приехал в Турцию", - говорится в сообщении.
Известно, что Рустем проверил условия, в которых находятся наши украинские военные, он также координирует свою работу со всеми органами, ответственными за безопасность украинских граждан.
"Как рассказал мне Рустем, условия проживания у ребят - комфортные. Для нас очень важно, чтобы украинские герои имели все, что им необходимо. Попросил господина Умерова особо тщательно проконтролировать это", - написал Андрей Ермак.
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