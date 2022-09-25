Об этом он написал у себя в telegram-канале .

"Сегодня удалось лично поговорить с освобожденными из плена командирами из Азовстали, которые сейчас находятся в Турции. Во время разговора с каждым из наших героев узнал об их самочувствии. Настроение у всех боевое", - написал он.

Также сообщается, что они проходят медицинские осмотры, проводится тщательная проверка их состояния. По результатам медицинских анализов проведен углубленный осмотр терапевтом и хирургом.

Кроме того, он обнародовал фото, которое получил от народного депутата Украины Рустема Умерова.

"Получил такое светлое фото от Рустема Умерова. Он по поручению президента приехал в Турцию", - говорится в сообщении.

Известно, что Рустем проверил условия, в которых находятся наши украинские военные, он также координирует свою работу со всеми органами, ответственными за безопасность украинских граждан.

"Как рассказал мне Рустем, условия проживания у ребят - комфортные. Для нас очень важно, чтобы украинские герои имели все, что им необходимо. Попросил господина Умерова особо тщательно проконтролировать это", - написал Андрей Ермак.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины.

Кроме того, отец бойца "Азова" Евгений Сухарников сказал, что нужно продолжать работать над освобождением защитников Мариуполя, потому что из плена освободили лишь небольшую часть бойцов .

22 сентября двое военных с Тернопольщины – Михаил Дианов с позывным Борода и Екатерина Полищук с псевдонимом Пташка, которых удалось освободить из российского плена, наконец-то встретились со своими родными.

СБУ показала уникальные кадры освобождения украинских пленников.

23 сентября журналистка Виолетта Киртока опубликовала фотографии защитника Мариуполя Михаила Дианова, освобожденного 21 сентября из плена. Мужчина получил ранение до плена, и рука не срослась, и в ней не хватает 4 см кости.

24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров Азовстали, а договорились только о 5.

Защитница Мариуполя Екатерина Полищук с псевдонимом Пташка обнародовала первые фото после освобождения из российского плена.

Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал, что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находятся в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждаются в помощи.

Жена пленного азовца Лилия Ступина рассказала, что еще около 700 бойцов "Азова" остаются в плену, а Красный Крест советует семьям пленных только молиться.

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