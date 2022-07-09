Освобожденная из плена парамедик Тайра крестилась в храме ПЦУ
Украинская парамедик Юлия Паевская (Тайра), освобожденная из плена российских оккупантов, приняла крещение в храме Православной церкви Украины
Об этом сообщает в Фейсбуке Православная церковь Украины.
Обряд проходил в храме в честь Трех святителей.
"Освобожденная из российского плена парамедик Юлия Паевская (Тайра) вчера приняла Таинство Крещения в храме в честь Трех святителей в колокольне Свято-Михайловского Златоверхого монастыря", - говорится в сообщении.
Крещение провел капеллан ПЦУ протоиерей Сергей Дмитриев.
"Радуемся, что, несмотря на страдания и испытания, которые сейчас приходится переживать украинцам, они находят дорогу к Господу и открывают Ему свое сердце", - добавили в пресс-службе.
- 17 июня волонтер и парамедик Юлия Паевская (Тайра) была освобождена из плена. Она попала в плен в Мариуполе 17 марта.
- Известная украинская парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" поделилась воспоминаниями о трех месяцах, проведенных ею в плену.
- Известная украинская парамедик Юлия Паевская с позывным Тайра рассказала, что никогда не представляла, что попадет в плен.
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