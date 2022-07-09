Об этом сообщает в Фейсбуке Православная церковь Украины.

Обряд проходил в храме в честь Трех святителей.

"Освобожденная из российского плена парамедик Юлия Паевская (Тайра) вчера приняла Таинство Крещения в храме в честь Трех святителей в колокольне Свято-Михайловского Златоверхого монастыря", - говорится в сообщении.

Крещение провел капеллан ПЦУ протоиерей Сергей Дмитриев.

"Радуемся, что, несмотря на страдания и испытания, которые сейчас приходится переживать украинцам, они находят дорогу к Господу и открывают Ему свое сердце", - добавили в пресс-службе.

17 июня волонтер и парамедик Юлия Паевская (Тайра) была освобождена из плена. Она попала в плен в Мариуполе 17 марта.

Известная украинская парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" поделилась воспоминаниями о трех месяцах, проведенных ею в плену.

Известная украинская парамедик Юлия Паевская с позывным Тайра рассказала, что никогда не представляла, что попадет в плен.

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